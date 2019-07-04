LG全新77吋大尺寸OLED TV來台 搭載智慧家用物聯網

2019-07-04 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



伴隨著消費者對於居家影音體驗需求日增，追求更高層次的感官享受，「大尺寸」與「高畫質」已經是電視選購的最重要考量。因應當今消費市場變化，LG今日宣布 2019 年 LG OLED TV 新品上市，推出 W9、E9、C9 三款OLED TV，更推出77吋大尺寸OLED TV、大尺寸一奈米4K電視及UHD大尺寸電視等，滿足不同消費者的需求，帶來絕佳的視覺影音饗宴。

台灣LG電子家電營銷部資深副總經理羅時景表示，不斷推陳出新，在市場持續以第一名的成績，站穩全球消費性電子產品領導品牌的地位。LG OLED TV一直是全球消費者所關注及高度討論的產品，在整體銷售上也有亮眼的成績，為滿足現今消費者需求及市場的銷售趨勢，LG今年推出77吋的大尺寸OLED TV，提供給消費者絕佳的視覺影音饗宴。

他強調，2019 LG 電視新品除了在硬體規格上升級進化，更全新內建家用物聯網裝置，全方位滿足消費者的影音需求，帶來全新的使用體驗。

LG OLED 4K 物聯網電視採用LG獨家創新的 OLED 自體發光面板，透過800多萬個獨立自體發光像素創造，展現完美且純粹的極致純黑，同時也讓每個色彩更加飽和鮮明，讓消費者享受畫面中隱藏的細節，享受如臨現場的真實體驗。

LG觀察到當今市場趨勢，消費者對於大尺寸電視的需求持續增加，帶動銷售動能穩定成長。為因應消費市場的變化，不斷推陳出新，並持續提升產品的技術與規格，以創新科技及優異面板技術克服各種因素，全新推出的77吋OLED TV C9，結合極致影像畫面與絕佳硬體規格，完美詮釋消費者對大尺寸電視的想像與期待。