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LG OLED電視新品登台 主打大尺寸、高畫質

2019-07-04 18:12經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

伴隨著消費者對於居家影音體驗需求日增，追求更高層次的感官享受，「大尺寸」與「高畫質」已經是電視選購的最重要考量，因應消費市場變化，台灣LG今(4)日宣布今年 LG OLED 電視新品上市，包括 W9、E9、C9 三款OLED電視、77型大尺寸OLED電視、大尺寸一奈米4K電視及UHD大尺寸電視等，滿足不同消費者的需求。

台灣LG指出，全新推出2019電視系列新品，不只高規格創新科技領先業界，更加著重消費者使用體驗，電視新品全新搭載智慧物聯網功能，化身「智慧家庭的家電中樞」，提供消費者最佳影音娛樂的視聽饗宴。

台灣LG電子家電營銷部資深副總經理羅時景表示，「LG TV 無論在技術或是設計都領先業界，不斷推陳出新，在市場持續以第一名的成績，站穩全球消費性電子產品領導品牌的地位。LG OLED TV一直是全球消費者所關注及高度討論的產品，在整體銷售上也有亮眼的成績，為滿足現今消費者需求及市場的銷售趨勢，今年推出77型的大尺寸OLED TV，提供給消費者絕佳的視覺影音饗宴」。

羅時景指出，2019 LG 電視新品除在硬體規格上升級進化，更全新內建家用物聯網裝置，全方位滿足消費者的影音需求，帶來全新的使用體驗。

台灣LG表示，觀察到目前的市場趨勢，消費者對於大尺寸電視的需求持續增加，帶動銷售動能穩定成長。因應消費市場的變化，不斷推陳出新，並持續提升產品的技術與規格，身為全球消費性電子產品的領導品牌，今年以創新科技及優異面板技術，全新推出77 型 OLED TV C9，結合極致影像畫面與絕佳硬體規格，完美詮釋消費者對大尺寸電視的想像與期待。

為滿足不同消費者的需求，同步推出86型及75型 LG UHD 4K 物聯網電視，搭載直下式 LED 背光技術呈現最佳影像畫面；75型LG NanoCell一奈米4K物聯網電視搭載全陣列直下式LED背光加上專業進階版區域控光技術，展現卓越的對比畫質，呈現正確真實的影像內容。

LG OLED電視新品上市。圖／台灣LG提供
LG OLED電視新品上市。圖／台灣LG提供
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