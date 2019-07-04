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精誠子公司研發雲端照護平台 盼打造「沒圍牆的醫院」

2019-07-04 16:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商精誠（6214）旗下子公司奇唯科技，今（4）日發表全新自主研發「雲端智能照護服務平台」成果，打造包含醫療院所、護理之家、公共托老托育等單位，皆可依據需求量身訂製的全方位雲端智能服務，全面提升醫療照護品質。

精誠表示，透過AI、雲端、大數據、物聯網等技術，該平台除能即時收集分析所有醫療服務流程的個案數據，提供醫療照護人員進行診斷治療，直覺彈性的介面設計，結合奇唯豐富的醫療服務經驗，更能大幅減低照護人員的作業負擔，此外也能走出醫院，從居家、社區到機構提供無縫接軌式的整合性智慧醫療服務，打造「沒有圍牆的醫院」。

奇唯科技總經理陳國禎表示，透過AI與雲架構等科技，為醫療照護產業建立永續發展基礎勢在必行，如他們自主研發的雲端智能照護服務平台，便能照顧到所有醫療服務流程，提升品質的同時也減輕作業負擔，期望未來能將該平台推廣至所有偏鄉地區，提供全台更便利、更及時的24小時智慧照護服務。

陳國禎舉例，如奇唯為馬祖大同之家建立的雲端日間照護資訊系統，不但不需要由技術人員親自飛過去，透過遠端溝通醫護人員即可輕鬆上線，更協助將完整的照護體系資訊化，使得組織及服務面均符合老人機構設立標準，最重要的是，照顧服務品質及效率獲得大幅提升，預估至年底將協助減少一半以上醫護人員作業負擔。

奇唯指出，雲端智能照護服務平台現已實際運用於多家醫療院所，客製化應用包含有早期療育與社區篩檢服務、縣民健康紀錄庫及雲端檢驗、慢性病個案管理等，獲得醫護人員與個案一致好評。

陳國禎表示，該平台之所以接受度高，是因為簡單、好用、有彈性。舉例來說，靈活動態、可自行調整表單內容的電子表單系統「表單設計精靈」，能協助簡化繁雜的醫護作業文件，直覺的設計不但易於操作，更可省下行政抄寫的時間。此外，該平台也能以個案或個管師為中心進行個案管理，並提供圖表化生理量測呈現、個案留言板、個管師訪視登錄作業等功能。

奇唯的醫療應用團隊前身為美得康科技，是國內唯一同時擁有自行開發HIS醫療資訊系統、PACS醫療影像存儲應用系統、個案照護、市民檢驗雲端管理平台與社區篩檢應用系統能力的資訊服務廠商。看準智慧醫療商機，奇唯與美得康合併後，積極整合精誠集團研發能量與資源，除了原核心醫療系統之外，更擴大研發創新醫療應用。

奇唯日前發表全球第一套具標準醫學影像傳輸之「肌少症智能篩測儀」，以及全新自主研發的雲端智能照護服務平台，未來將持續發展智慧醫療服務，為台灣打造長照與高齡友善照護環境。

奇唯科技自主研發的AI驅動雲端照護系統，能協助醫護單位提升照護品質。圖為系統針對...
奇唯科技自主研發的AI驅動雲端照護系統，能協助醫護單位提升照護品質。圖為系統針對糖尿病個案，提供胰島素注射部位輪替紀錄，並輔以人形示意圖輔助登載，可協助醫護人員有效掌握輪替注射部位、時間與劑量。圖／精誠提供
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