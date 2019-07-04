資誠：67%台灣CEO重視人才技能培育

2019-07-04 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（4）日發布《2019全球人才趨勢報告》，報告發現全球企業領袖越來越關注員工是否具備關鍵技能，受訪者中有46%全球CEO認為「重新培育人才及提升技能」是最有效的做法，而台灣CEO們對此更加重視，有高達67%的台灣CEO特別重視人才培育。

《2019人才趨勢報告》於2018年9月至10月進行，共有來自91國、1,378位CEO透過網路、郵件、面對面以及電話受訪，議題涵蓋企業領袖對於未來景氣與全球經濟發展的看法、如何利用數據做決策、尋找勞動力的挑戰、以及人工智慧的影響等。

報告中主要發現，79%全球企業領袖擔心勞動力缺乏關鍵技能，可能影響公司創新速度及勞動力成本等問題，其中日本、中歐及東歐的CEO對此最為擔心；台灣的CEO們則較全球樂觀，僅39%擔心人才欠缺關鍵技能的問題。

至於如何因應人才缺口的策略，46%全球企業領袖認為「重新培育人才及提升技能」是最有效的做法；台灣CEO們對此策略的重視則高於全球平均，有高達67%的台灣CEO重視甚至比全球還高重新培育人才與提升人才技能。另，全球也有18%企業CEO會選擇從其他產業招聘員工。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，雖然重新培育人才需要投資，但如果與其他的選擇方案相比，例如資遣員工再招聘具所需技能的新員工，重新培訓人才應是更具投資效益，並且能滿足企業社會責任的選擇；根據資誠的調查發現，員工也很樂意每個月花兩天的時間，進行雇主提供的培訓，以提升其數位技能。

林瓊瀛表示，要讓員工獲得新技能，也需要強大的學習文化，成為高品質的工作場所，雇主也需要滿足這個社會對於「好工作」的願望，滿足員工的成就感、帶來合理報酬及良好的工作體驗。

資誠也給CEO們數點人資建議，應取得高品質的勞動力數據及分析，同時CEO也需要向外部利害關係人解釋，如何才能平衡正確的生產力水平，創造數位時代的「人機共榮」。

在員工對待方面，資誠建議，應清楚闡明員工的重新培訓發展策略，同時讓員工理解培訓對職涯的意義，他們學習哪些技能會得到重視和獎勵、哪些不需要、需要哪些軟技能和數位技能等，改變過去的管理方法，提升主管的領導技能，並形塑一個「員工嚮往來上班」的工作場所，強化員工在職場的工作體驗。