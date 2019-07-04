親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

資誠：67%台灣CEO重視人才技能培育

2019-07-04 15:18經濟日報 記者程士華╱即時報導

資誠聯合會計師事務所今（4）日發布《2019全球人才趨勢報告》，報告發現全球企業領袖越來越關注員工是否具備關鍵技能，受訪者中有46%全球CEO認為「重新培育人才及提升技能」是最有效的做法，而台灣CEO們對此更加重視，有高達67%的台灣CEO特別重視人才培育。

《2019人才趨勢報告》於2018年9月至10月進行，共有來自91國、1,378位CEO透過網路、郵件、面對面以及電話受訪，議題涵蓋企業領袖對於未來景氣與全球經濟發展的看法、如何利用數據做決策、尋找勞動力的挑戰、以及人工智慧的影響等。

報告中主要發現，79%全球企業領袖擔心勞動力缺乏關鍵技能，可能影響公司創新速度及勞動力成本等問題，其中日本、中歐及東歐的CEO對此最為擔心；台灣的CEO們則較全球樂觀，僅39%擔心人才欠缺關鍵技能的問題。

至於如何因應人才缺口的策略，46%全球企業領袖認為「重新培育人才及提升技能」是最有效的做法；台灣CEO們對此策略的重視則高於全球平均，有高達67%的台灣CEO重視甚至比全球還高重新培育人才與提升人才技能。另，全球也有18%企業CEO會選擇從其他產業招聘員工。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛表示，雖然重新培育人才需要投資，但如果與其他的選擇方案相比，例如資遣員工再招聘具所需技能的新員工，重新培訓人才應是更具投資效益，並且能滿足企業社會責任的選擇；根據資誠的調查發現，員工也很樂意每個月花兩天的時間，進行雇主提供的培訓，以提升其數位技能。

林瓊瀛表示，要讓員工獲得新技能，也需要強大的學習文化，成為高品質的工作場所，雇主也需要滿足這個社會對於「好工作」的願望，滿足員工的成就感、帶來合理報酬及良好的工作體驗。

資誠也給CEO們數點人資建議，應取得高品質的勞動力數據及分析，同時CEO也需要向外部利害關係人解釋，如何才能平衡正確的生產力水平，創造數位時代的「人機共榮」。

在員工對待方面，資誠建議，應清楚闡明員工的重新培訓發展策略，同時讓員工理解培訓對職涯的意義，他們學習哪些技能會得到重視和獎勵、哪些不需要、需要哪些軟技能和數位技能等，改變過去的管理方法，提升主管的領導技能，並形塑一個「員工嚮往來上班」的工作場所，強化員工在職場的工作體驗。

資誠職場

相關新聞

印刷OLED面板 明年邁入量產

2019-07-04 14:45

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

折疊iPad有影 台廠新商機

2019-07-04 00:49

蘋果兩個考量…市場關注

2019-07-04 00:49

凱擘插旗花蓮 NCC停看聽

2019-07-04 00:48

有線電視系統與頻道授權費爭議 訂明細表

2019-07-04 00:47

惠普、戴爾移出大陸 產能傳將轉進台灣

2019-07-04 00:46

FII：5G新產品 月月連發

2019-07-04 00:41

FII賣設備 也要賣資料

2019-07-04 00:40

NCC鬆綁5G法規 審查時間縮為14天

2019-07-03 18:38

Nvidia推出新顯示卡 推升顯卡廠業績上揚

2019-07-03 17:42

推就業計畫幫青年找工作 宣明智：5千萬郭董不出我出

2019-07-03 15:25

IBM收購Red Hat 公平會點頭

2019-07-03 15:04

面板雙雄友達、群創 瞄準車載新藍海

2019-07-03 14:33

逐季走揚 智崴今年新簽約單達10億元

2019-07-03 14:32

研華AIoT拓點 插旗以色列

2019-07-03 14:32

台廠擺脫割喉戰 MOSFET攻中高壓

2019-07-03 14:32

英業達不慍不火 下半年出貨持平

2019-07-03 14:32

面板不打產能賽 攻利基市場

2019-07-03 14:32

經濟解析／台積電7奈米獨霸地位被打破 僅這層面影響大

2019-07-03 12:17

中國5G提前開跑 立積下半年受惠

2019-07-03 10:04
看更多

熱門文章

罷工風暴下 長榮航非硬不可的三大主因

2019-07-03 21:23

潤寅涉詐貸80億元 為何能一口氣騙倒13家銀行？

2019-07-03 19:51

我罷工但我選擇回來飛… 三位長榮空服真情告白

2019-07-04 11:24

長榮空服員罷工落幕？ 學者指這動作是最大變數

2019-07-04 11:28

保全6月30日解約...長榮三寶在哪裡？工會：明10點再回答

2019-07-03 18:26

罷工第15天…長榮勞資搶人 「未來2天恐無協商」

2019-07-04 00:03

打壓台灣保全致解約？長榮怒批工會子虛烏有的謊言

2019-07-03 21:19

工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等最新五大訴求

2019-07-04 11:16

長榮昨協商內幕…資方一度喊離場、獎金實施日談不攏

2019-07-03 16:44

六大訴求有共識 長榮：工會扣留三寶刻意拖延令人不解

2019-07-03 20:51

長榮地勤轉空勤 下月啟動

2019-07-03 23:44

中國人壽五缺失 金管會今天開罰150萬

2019-07-03 19:45

資金匯回專法三讀 首年、次年優惠稅率8%、10%

2019-07-03 16:50

狠拚海盜沒在怕死的 這就是長榮人基因

2019-07-04 11:52

長榮罷工空服員明天「苦行總統府」 預定30人規畫路線出爐

2019-07-04 12:32

罷工「三寶」下落 工會周四說明

2019-07-04 00:10

折疊iPad有影 台廠新商機

2019-07-04 00:49

台灣保全罷工三寶解約？ 工會證實：已解約自主保管

2019-07-04 12:06

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

瞞天過海騙倒13家銀行 潤寅實業靠這三點

2019-07-04 10:20

長榮三個堅持 守住底線

2019-07-03 23:26

台企銀 檢討放款缺失

2019-07-03 23:13

兩大心魔偷走一桶金 發大財別靠傻存靠財務鐵三角

2019-07-04 10:00

罷工復飛註記無薪事假屬秋後算帳？長榮勞資南轅北轍

2019-07-03 19:38

中國信託銀行最大旗艦型分行 盛大開幕

2019-07-03 16:38

中市府砲打中央別拿供電恐嚇市民？ 台電回應了

2019-07-03 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top