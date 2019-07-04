SRB會議7月9日登場 聚焦三大議題

2019-07-04 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院科技會報辦公室今（4）日表示，「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」（簡稱SRB會議），將於7月9日在台北國際會議中心召開，在我國顯示科技與應用產業既有的堅實基礎上，勾勒未來產業策略發展藍圖，此次SRB會議將聚焦「智慧生活趨動下之新興商機探討」、「台灣智慧生活顯示科技技術發展藍圖」、「智慧生活顯示科技產業跨域發展合作機制與環境建置」等三大議題。

科技辦表示，在科技政委吳政忠督導下，此次SRB會議將聚焦三大議題，共同研商台灣如何從未來智慧生活顯示需求出發掌握應用商機，為我國智慧生活顯示科技與應用產業在全球競爭中開創新局。

科技辦指出，未來智慧生活應用的情境中，顯示科技扮演關鍵性的角色，從智慧零售商店、智慧遠距醫療／照護系統，到無人駕駛車輛等，這些應用可透過高解析度顯示裝置、電子紙、其他具備感測功能的顯示技術及5G與AI等新興科技實現，顯示科技是接觸終端消費者的重要媒介，打造眼球經濟的最後一哩，將帶給民眾全新的科技互動體驗。

科技辦表示，台灣具有高發展潛力的未來互動應用包括智慧零售、智慧移動、智慧醫療及智慧育樂等四大領域，若能整合我國產、官、學、研各界的能量共同檢視需求與趨勢，並構思新的系統架構以及新的商業模式，一方面可為台灣相關產業帶來發展商機與數位轉型契機，創造出獨特的國際競爭力，另一方面則為民眾實現更具幸福感的未來智慧生活。

科技辦指出，台灣從技術與需求趨勢所匯聚出融合AIoT（人工智慧物聯網）、雲端運算與大數據的各項智慧互動科技組合，將有機會為未來十年的發展帶來重大優勢。

科技辦說，此次SRB會議廣泛邀請產、學、研各界專家及學者參加，包括台灣顯示器產業聯合總會、台北市電腦公會，以及友達光電、群創光電、日月光、元太科技、研華、明基材料、技嘉科技等重要科技廠商，並將有文化科技發展聯盟、北醫大附設醫院、家樂福等應用領域代表，並與經濟部、科技部、教育部、交通部、衛福部、文化部等部會共同討論，預計超過250位各界重要代表及意見領袖與會。