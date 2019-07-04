親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

SRB會議7月9日登場 聚焦三大議題

2019-07-04 13:30經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院科技會報辦公室今（4）日表示，「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」（簡稱SRB會議），將於7月9日在台北國際會議中心召開，在我國顯示科技與應用產業既有的堅實基礎上，勾勒未來產業策略發展藍圖，此次SRB會議將聚焦「智慧生活趨動下之新興商機探討」、「台灣智慧生活顯示科技技術發展藍圖」、「智慧生活顯示科技產業跨域發展合作機制與環境建置」等三大議題。

科技辦表示，在科技政委吳政忠督導下，此次SRB會議將聚焦三大議題，共同研商台灣如何從未來智慧生活顯示需求出發掌握應用商機，為我國智慧生活顯示科技與應用產業在全球競爭中開創新局。

科技辦指出，未來智慧生活應用的情境中，顯示科技扮演關鍵性的角色，從智慧零售商店、智慧遠距醫療／照護系統，到無人駕駛車輛等，這些應用可透過高解析度顯示裝置、電子紙、其他具備感測功能的顯示技術及5G與AI等新興科技實現，顯示科技是接觸終端消費者的重要媒介，打造眼球經濟的最後一哩，將帶給民眾全新的科技互動體驗。

科技辦表示，台灣具有高發展潛力的未來互動應用包括智慧零售、智慧移動、智慧醫療及智慧育樂等四大領域，若能整合我國產、官、學、研各界的能量共同檢視需求與趨勢，並構思新的系統架構以及新的商業模式，一方面可為台灣相關產業帶來發展商機與數位轉型契機，創造出獨特的國際競爭力，另一方面則為民眾實現更具幸福感的未來智慧生活。

科技辦指出，台灣從技術與需求趨勢所匯聚出融合AIoT（人工智慧物聯網）、雲端運算與大數據的各項智慧互動科技組合，將有機會為未來十年的發展帶來重大優勢。

科技辦說，此次SRB會議廣泛邀請產、學、研各界專家及學者參加，包括台灣顯示器產業聯合總會、台北市電腦公會，以及友達光電、群創光電、日月光、元太科技、研華、明基材料、技嘉科技等重要科技廠商，並將有文化科技發展聯盟、北醫大附設醫院、家樂福等應用領域代表，並與經濟部、科技部、教育部、交通部、衛福部、文化部等部會共同討論，預計超過250位各界重要代表及意見領袖與會。

光電北醫大明基材物聯網5G

相關新聞

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

折疊iPad有影 台廠新商機

2019-07-04 00:49

蘋果兩個考量…市場關注

2019-07-04 00:49

凱擘插旗花蓮 NCC停看聽

2019-07-04 00:48

有線電視系統與頻道授權費爭議 訂明細表

2019-07-04 00:47

惠普、戴爾移出大陸 產能傳將轉進台灣

2019-07-04 00:46

FII：5G新產品 月月連發

2019-07-04 00:41

FII賣設備 也要賣資料

2019-07-04 00:40

NCC鬆綁5G法規 審查時間縮為14天

2019-07-03 18:38

Nvidia推出新顯示卡 推升顯卡廠業績上揚

2019-07-03 17:42

推就業計畫幫青年找工作 宣明智：5千萬郭董不出我出

2019-07-03 15:25

IBM收購Red Hat 公平會點頭

2019-07-03 15:04

面板雙雄友達、群創 瞄準車載新藍海

2019-07-03 14:33

逐季走揚 智崴今年新簽約單達10億元

2019-07-03 14:32

研華AIoT拓點 插旗以色列

2019-07-03 14:32

台廠擺脫割喉戰 MOSFET攻中高壓

2019-07-03 14:32

英業達不慍不火 下半年出貨持平

2019-07-03 14:32

面板不打產能賽 攻利基市場

2019-07-03 14:32

經濟解析／台積電7奈米獨霸地位被打破 僅這層面影響大

2019-07-03 12:17

輝達7奈米轉單三星 法人：台積電龍頭地位仍穩

2019-07-03 10:06

中國5G提前開跑 立積下半年受惠

2019-07-03 10:04
看更多

熱門文章

獨／空服工會說取回三寶要兩天 台灣保全14字打臉

2019-07-03 14:29

罷工風暴下 長榮航非硬不可的三大主因

2019-07-03 21:23

潤寅涉詐貸80億元 為何能一口氣騙倒13家銀行？

2019-07-03 19:51

我罷工但我選擇回來飛… 三位長榮空服真情告白

2019-07-04 11:24

罷工空服員領不回三寶淚崩 長榮：今報警明就可回來飛

2019-07-03 15:39

保全6月30日解約...長榮三寶在哪裡？工會：明10點再回答

2019-07-03 18:26

長榮空服員罷工落幕？ 學者指這動作是最大變數

2019-07-04 11:28

打壓台灣保全致解約？長榮怒批工會子虛烏有的謊言

2019-07-03 21:19

罷工第15天…長榮勞資搶人 「未來2天恐無協商」

2019-07-04 00:03

工會主動釋善意 同意離島航線不罷工等最新五大訴求

2019-07-04 11:16

長榮昨協商內幕…資方一度喊離場、獎金實施日談不攏

2019-07-03 16:44

關鍵長榮罷工人數究竟多少人？ 勞資雙方數字羅生門

2019-07-03 14:29

六大訴求有共識 長榮：工會扣留三寶刻意拖延令人不解

2019-07-03 20:51

資金匯回專法三讀 首年、次年優惠稅率8%、10%

2019-07-03 16:50

長榮地勤轉空勤 下月啟動

2019-07-03 23:44

中國人壽五缺失 金管會今天開罰150萬

2019-07-03 19:45

航空總工會：長榮寧願燒錢不願解決罷工

2019-07-03 14:48

折疊iPad有影 台廠新商機

2019-07-04 00:49

狠拚海盜沒在怕死的 這就是長榮人基因

2019-07-04 11:52

罷工「三寶」下落 工會周四說明

2019-07-04 00:10

長榮罷工空服員明天「苦行總統府」 預定30人規畫路線出爐

2019-07-04 12:32

長榮三個堅持 守住底線

2019-07-03 23:26

瞞天過海騙倒13家銀行 潤寅實業靠這三點

2019-07-04 10:20

面板雙雄友達、群創 瞄準車載新藍海

2019-07-03 14:33

大小摩：輝達7奈米訂單 台積電穩拿

2019-07-04 10:41

長榮罷工空服員7月5日上總統府陳情 工會：請蔡英文出來面對

2019-07-03 15:04

台灣保全罷工三寶解約？ 工會證實：已解約自主保管

2019-07-04 12:06

罷工復飛註記無薪事假屬秋後算帳？長榮勞資南轅北轍

2019-07-03 19:38

中國信託銀行最大旗艦型分行 盛大開幕

2019-07-03 16:38

兩大心魔偷走一桶金 發大財別靠傻存靠財務鐵三角

2019-07-04 10:00

台企銀 檢討放款缺失

2019-07-03 23:13

中市府砲打中央別拿供電恐嚇市民？ 台電回應了

2019-07-03 17:59

長榮勞資今晚再碰面 勞部證實非協商僅做法律文字確認

2019-07-03 18:50

日媒：惠普、戴爾擬移轉中國三成筆電生產 可能選台灣

2019-07-03 17:44

與台灣保全合約到6月30日？工會駁：僅詢問能否終止合約

2019-07-03 17:13

開放銀行啟動 13業者上架

2019-07-03 23:13

專法過關 資金匯回上看9,000億

2019-07-03 23:45

特斯拉交車創高 概念股有喜

2019-07-03 23:27

長榮罷工二次協商破局 勞資今晚確認下次協商日期

2019-07-03 18:07

潤寅詐貸案 6家銀行擬第3季提足損失

2019-07-03 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top