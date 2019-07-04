郭台銘：要將醫療打造成台灣第一大產業

2019-07-04 12:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人郭台銘今（4）日宣示，有信心把台灣健康醫療變大產業，未來將打造成台灣第一大產業，會帶動很多軟硬體商機，包含半導體、大數據（Big Data）及AI（人工智慧）。

由郭台銘出錢出力，台大癌醫中心醫院經歷10年今日正式開院服務，郭台銘攜夫人永齡基金會公益大使曾馨瑩一同出席。

郭台銘致詞時表示，昨（3）日政見會提到大健康事業，而台大癌醫中心醫院、台成細胞治療中心都屬於隱形冠軍，未來會將健康醫療事業當成最重要的事業。

郭台銘表示，台灣醫療水準是世界領先，有很好的環境、人才，是隱形冠軍，因此才吸引默克等歐美大廠。

郭台銘提到，站在中華民國的立場，這不只是志業，也要把它變成事業；期望醫療產業未來能幫政府賺錢，像美國一樣用科技賺錢，去做研發又有新科技，變成良性循環，能夠造福病患及家屬並擴大到整個台灣。

郭台銘呼籲，台灣（業者）不要只做PC、手機，要做到下一代健康大產業，以健康醫療產業一年有幾兆美金產值來看，台灣如果有5%，就有幾千億美金。

未來很有信心把台灣健康醫療變大產業，打造成台灣第一大產業，會帶動很多軟硬體設備商機，包含半導體、大數據（Big Data）及AI（人工智慧）。

郭台銘目標要將台灣打造成華人圈醫療重鎮，他提到，醫生很辛苦、都是低薪，希望未來能讓他們賺更多錢、醫院有更的好的研發，而台大癌醫中心醫院是基礎出發點，未來競爭對手有中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞及日本，要把它變成華人最好癌症治療基地。

台大癌醫中心醫院整體捐贈案中在2009年最早啟動的「台成幹細胞中心」選在7月4日郭台成離世日這天，正式從台大醫院三樓擴遷進駐至台大癌醫五、六樓，同時更名為「台成細胞治療中心」，移植病床數將從6床增加為30 床，擴張五倍的移植能量可大幅縮短病人待床時間並把握最佳治療契機。