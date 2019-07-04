華碩雙螢幕VivoBook S15筆電 今日正式上市

2019-07-04 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



華碩（2357）VivoBook S15 （S532 / S531）今（4）日上市，搭載ScreenPad 2.0智慧觸控板，讓筆電之中擁有第二螢幕，雙螢幕筆電正式成為今年市場主流。

華碩今年首度在台北國際電腦展（Computex）以雙螢幕作為產品主軸，強調一台筆電、兩台螢幕，主螢幕可用於工作，小螢幕可用於社群，不同螢幕、分工不同，可以讓使用者一心多用，多工處理工作流程。

華碩VivoBook S15採用18:9的5.65吋觸控螢幕，內建ScreenPad 2.0智慧觸控板，操控、靈敏度更加提升，像智慧型手機的介面一樣直覺快速，並提供眾多便利的應用程式，包含快捷鍵、手寫功能即時記錄靈感、數字鍵盤、文書處理等輔助工具，方便使用者輕鬆管理工作，建立流暢的多工作業流程，提高辦公效率。

華碩表示，未來也會持續與第三方開發商密切合作，讓ScreenPad 2.0 智慧觸控板兼具擴充性，使用者可自行新增更多應用程式，包括Evernote、Spotify、Corel等，均能在第二螢幕中完美運作。

筆電品牌大廠陸續推出雙螢幕筆電，法人認為，雙螢幕筆有其優點，但是耗電量是否會影響電池效能、消費者是否願意為了多工需求而花費更多資金來選購雙螢幕筆電，這都有待觀察，但是，雙螢幕筆電確實解決了市場上部分消費者需求，不排除這個市場未來有做大的可能性。