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華碩雙螢幕VivoBook S15筆電 今日正式上市

2019-07-04 12:30經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

華碩（2357）VivoBook S15 （S532 / S531）今（4）日上市，搭載ScreenPad 2.0智慧觸控板，讓筆電之中擁有第二螢幕，雙螢幕筆電正式成為今年市場主流。

華碩今年首度在台北國際電腦展（Computex）以雙螢幕作為產品主軸，強調一台筆電、兩台螢幕，主螢幕可用於工作，小螢幕可用於社群，不同螢幕、分工不同，可以讓使用者一心多用，多工處理工作流程。

華碩VivoBook S15採用18:9的5.65吋觸控螢幕，內建ScreenPad 2.0智慧觸控板，操控、靈敏度更加提升，像智慧型手機的介面一樣直覺快速，並提供眾多便利的應用程式，包含快捷鍵、手寫功能即時記錄靈感、數字鍵盤、文書處理等輔助工具，方便使用者輕鬆管理工作，建立流暢的多工作業流程，提高辦公效率。

華碩表示，未來也會持續與第三方開發商密切合作，讓ScreenPad 2.0 智慧觸控板兼具擴充性，使用者可自行新增更多應用程式，包括Evernote、Spotify、Corel等，均能在第二螢幕中完美運作。

筆電品牌大廠陸續推出雙螢幕筆電，法人認為，雙螢幕筆有其優點，但是耗電量是否會影響電池效能、消費者是否願意為了多工需求而花費更多資金來選購雙螢幕筆電，這都有待觀察，但是，雙螢幕筆電確實解決了市場上部分消費者需求，不排除這個市場未來有做大的可能性。

除了輕薄型筆電之外，華碩ROG電競筆電也傳出捷報，知名市調公司最新報告顯示，ROG玩家共和國以35.4%的市占表現拿下5月英國電競筆電銷售龍頭，年成長率超過50%，等同每三位玩家就有一人選擇ROG電競筆電。

ASUS VivoBook S15 （S532 / S531）系列推出「銀定了」...
ASUS VivoBook S15 （S532 / S531）系列推出「銀定了」、「超能綠」、「不怕黑」、「藍不倒」與「狠想紅」等五款配色供消費者選擇。 圖／華碩提供
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電競筆電螢幕華碩

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