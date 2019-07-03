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直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

空姐只會端盤子？你看過這些對長榮罷工的留言嗎？

創業超新星 培育蟲草技術獨步亞洲

2019-07-03 19:20經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

一般人鮮少聽過「蟲草」，其實蟲草是許多保健食品中的重要成分。台灣新創團隊明谷農業生技，可同時生產三種不同蟲草，且不交叉感染，技術獨步亞洲，甚至進一步結合物聯網與AI影像辨識等技術，打造精準智慧農業。

農業生技保健食品

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