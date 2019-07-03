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奧圖碼顯示器 獲美國國際視聽系整合應用展最佳產品獎

2019-07-03 18:27經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球投影機專業品牌Optoma奧圖碼6月12日至6月14日於美國奧蘭多舉辦國際視聽系整合應用展，創新產品「Optoma 奧圖碼130吋QUAD LED顯示器」榮獲舞台租賃類2019 最佳產品的殊榮。同時也受美國Digital Signage Magazine雜誌評選青睞，獲選為最佳產品之一。奧圖碼經過嚴格的選拔過程，以產品設計、品質管理及技術創新等審核標準，從眾多大型顯示器品牌中脫穎而出。

奧圖碼是首次在InfoComm國際視聽系整合應用展正式向美國市場推出其革命性的全新130吋QUAD LED大型顯示屏，針對ProAV大型顯示器市場的創新設計。完全優化的1080p QUAD LED顯示屏，提供令人驚豔的130吋視覺效果，以及相容4K高解析度畫質，呈現細膩飽和的色彩且令人難以置信的細節。無論使用在會議室、零售通路或是作為廣告宣傳，皆為各種商業空間的首選。

Optoma奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，非常榮幸Optoma奧圖碼QUAD LED在2019 Infocomm 國際視聽系整合應用展囊括兩項最佳產品大獎。」「因為Optoma奧圖碼 QUAD LED顯示屏創新設計，正解決了使用者在各種環境安裝的不便，更提供高亮度、令人驚豔的色彩表現。

「ProAV大型顯示器市場繼續呈現爆炸性增長，特別是應用在零售通路和飯店營業場所。」美國Digital Signage Magazine總監Megan A. Dutta說。「我代表整個團隊，向2019 InfoComm 國際視聽系整合應用展，Digital Signage Magazine最佳產品獎的所有獲獎者獻上誠摯的祝賀。」

奧圖碼130吋QUAD LED顯示器， 囊括美國InfoComm 國際視聽系整合...
奧圖碼130吋QUAD LED顯示器， 囊括美國InfoComm 國際視聽系整合應用展最佳產品二項大獎。(圖：奧圖碼提供)
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