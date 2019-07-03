NCC鬆綁5G法規 審查時間縮為14天

2019-07-03 18:38 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



蕭祈宏表示，NCC將召開聽證會，討論凱擘擴區是否存在壟斷問題。（Photo by 民視新聞影片截圖） 分享 facebook 加速5G發展！NCC於3日宣布，通過「學術教育或實驗研發電信網路設置使用管理辦法」修正案，將縮短5G實驗網路之無線電台審查時間（30天至14天），讓國內5G、物聯網技術加速發展，促進數位經濟。另外，針對凱擘台中分公司將拓點至花蓮，NCC也將首度召開聽證會，評估是否會造成有線電視壟斷。

NCC表示，面對物聯網、車聯網等未來技術發展，為提供各類5G科技、新技術實驗需求，以及國人實驗電信網路服務的法規環境，NCC決定調整實驗無線電台的審查規定，法規中增加書面審查的機制，確保實驗頻率不會跟現有通行頻率干擾，而且審查時間從過去的30天縮短至14天，加速5G網路布建。

另外，因應無線電設備與頻率使用多樣性漸增，審核標準應與時俱進，除了原本以發射中心頻率、容許誤差作為審驗標準外，增加「適用發射頻率起訖值範圍」等數值作為審查標準，提供實驗電台更符合實務需求的審查模式，增加研發更多可能性。

針對豐盟電視有限股份公司（凱擘台中分公司）申請擴區經營花蓮縣有線廣播電視1案，NCC主任秘書蕭祈宏表示，目前凱擘集團在全國約有165萬戶用戶，佔全台總用戶數約32%，而花蓮縣目前總用戶數約5萬4千多戶。

蕭祈宏提到，如果凱擘承接花蓮所有業務，可能會有超過《有線電視法》規範的3分之1門檻，因此NCC經委員決議後，將首度針對有線電視門檻問題，召開聽證會，邀請各方代表對凱擘發展是否會有壟斷疑慮等問題進行討論，若無壟斷問題，會再請凱擘提交更詳細企劃，說明擴區案內容。

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