Nvidia推出新顯示卡 推升顯卡廠業績上揚

2019-07-03 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



Nvidia。路透 分享 facebook 輝達（Nvidia）正式發布了以圖靈架構為基準的新型顯示卡，GeForce RTX SUPER系列，預期將帶動微星、技嘉、承啟、撼訊及華擎等業者，2019年第3季顯示卡的出貨量。

Nvidia宣布了三款顯示卡GeForce RTX 2080 SUPER，GeForce RTX 2070 SUPER及GeForce RTX 2060 SUPER。這三款顯示卡是根據當代的圖靈繪圖架構所設計。2070 SUPER與2060 SUPER將於7月9日開賣，2080 SUPER則將於7月23日開始銷售。

Nvidia的GeForce行銷部門主管Matt Wuebbling在新聞發布會上說，「SUPER GPU系列圖形處理器，可為要求較高的PC玩家提供更佳的效能，有利掌握即時光線追縱效果。」

2018年9月，Nvidia首度推出以圖靈架構為基礎的RTX遊戲繪圖顯示卡。Nvidia的GeForce產品管理主管Justin Walker說，2018年推出的RTX系列顯示卡，與目前推出的RTX SUPER型顯示卡相較，這些新型顯示卡的速度，平均要快約10%到20%。

微星董事長徐祥之前就表示，nVidia在2019上半年推出的RTX 2000系列標準版顯示卡，由於比上一代產品貴100美元，消費者不買單，導致庫存升高，目前必須要持續清理庫存。

經過2019上半年低潮後，徐祥說，他樂觀看待下半年，因為nVidia與AMD都將在7月推出新產品，尤其nVidia表示，會有新的策略（降價），目前看起來相當正面，等到新品推出之後，微星將積極執行，他對下半年的電競與顯示卡產品需求樂觀期待。

技嘉董事長葉培城之前說，顯示卡在歷經挖礦潮退後，整體市場已逐步恢復正常需求，預期若貿易戰未再帶來太大的市況變化，2019下半年顯示卡營運可望較上半年成長。