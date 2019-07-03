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研調：伺服器代工廠增台灣產線 經濟效益仍難敵中國製造

2019-07-03 16:12經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）表示，雖然G20後，中美雙方重啟貿易談判，緊張關係暫時舒緩，但從中國出口到美國的伺服器相關產品依舊面臨25%關稅，因此伺服器ODM為了避險，仍會維持在台灣新增產線的規劃。

例如AWS與Microsoft等北美ISP業者（Internet Service Provider）已陸續要求ODM夥伴轉移Level 6（L6）伺服器產線至台灣，以避免未來潛在的關稅成本，但出貨至非美國地區則維持既有生產規劃。

TrendForce資深分析師劉家豪指出，從各大伺服器ODM廠執行的狀況來看，目前各廠都已在台新增產線，又以英業達、緯穎與廣達最為積極。以英業達為例，2018年底已在桃園龜山增加兩條產線；而緯穎受惠於兩大新客戶的入主，去年在南科廠已新增一條產線，預計在今年下半年會啟動另一條產線，以利明年加單生產的規劃。

至於廣達目標在台灣新增3條伺服器的L6產線，以滿足未來5G相關應用與資料中心成長的需求；神達則是擴大新竹廠的容積率，讓客戶的L6不受關稅影響。

TrendForce認為，短期來看台灣產線覆蓋率不會太高，主要原因是驗證與良率問題短期內無法全面改善，因此台系ODM仍會持續仰賴中國的主機板製造，唯獨針對北美特定客戶出貨的部分產線會逐漸遷回台灣以利降低關稅，轉廠的部分成本將由客戶吸收。目前有些ODM則是透過轉運來規避關稅，如廣達將L6伺服器運至台灣，轉成L7後再出口美國，雖然運費增加，但相較之下仍比轉移產線便宜。

長期來看，即便加上關稅成本，在中國製造仍具經濟效益，因此主板與L6 產線仍將以中國為主，台灣的比重則會逐漸提升至兩成到三成，以生產高附加價值的產品為主。

關稅ODM

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