鴻海教育基金會攜手北一女中 共同推動台灣AI教育

2019-07-03 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海教育基金會創辦人郭台銘「郭懂」出版《人工智慧導論》並於今（3）日在台北市立北一女中舉辦「AI人工智慧」講座，邀請台灣師範大學電機系賴以威、台灣大學資工系張智星、交通大學電子系鄭文皇等人工智慧專家教授擔任講師，介紹包括「AI影子裡的數學」、「洗耳恭聽的AI」、「AI如何看圖說故事」等單元，北一女中也將於108學年度新學期採用此書作為多元選修輔助教材，幫助高中年輕世代迎接未來的挑戰。

《人工智慧導論》是台灣第一本以高中學生為對象的人工智慧教科書，鴻海教育基金會「Foxconn.AI 鴻海人工智慧教育」計畫主持人、鴻海工業大數據辦公室主任高虹安說：「本書的特色是用淺顯易懂的方式闡述人工智慧理論基礎，並同時為讀者正確說明未來人工智慧的發展趨勢。因此，本書在編撰的同時，也與科技部、教育部交流，確保該書能與產業無縫接軌。」

鴻海工業互聯網學院副院長吳信輝介紹此書緣起時，秀出一張2018年7月由郭台銘親手簽名的批示，指出因應AI大浪來襲，要求鴻海不只是培養公司員工，也應該為台灣貢獻、從教育著手將人工智慧帶入台灣，而這也是《人工智慧導論》這本書的出版緣起。

吳信輝以自身為例，小時候被爸媽叮嚀「長大要讀書、不要做黑手」帶出鴻海公司應用人工智慧在生產製造領域，利用智慧製造的機械人與機器手臂，透過無線網路讓機器人之間彼此溝通，「手工要花3天的工作，改由機器來做，只需要1天」，證明人工智慧能夠創造價值。

北一女中老師暨資訊組長黃芳蘭表示，北一女中因應108年課綱加深加廣，落實台北市資訊科技融入教學，將於108學年度新學習開辦以人工智慧為名的多元課程，採用《人工智慧導論》當作多元選修課程之輔助教材，實際帶領同學走進「人工智慧」殿堂。