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推就業計畫幫青年找工作 宣明智：5千萬郭董不出我出

2019-07-03 15:25聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為解決青年世代的求職煩惱，宣捷集團董事長宣明智今天偕同中華大學，共同宣布啟動「青年精準就業計畫」，第一期將投入5千萬資金，宣明智表示，他與總統候選人郭台銘都認同「青年是經濟發展的基石」，計畫資金會找郭董幫忙，「如果郭董不出，我出」。

宣明智說，他觀察到年輕朋友為了找工作頭痛，根據主計總處統計數據，20至25歲初次尋職青年失業率高達12%，平均得花半年或更久的時間才能找到工作，順利就業，這段時間等於是在空轉、浪費，所以一年多前就開始有協助年輕人解決就業煩惱的想法。

宣明智指出，他與郭台銘某次會面時，談到青年是經濟發展的基石，兩人都認為，青年是企業永續發展最重要的資本，而降低青年失業率是現今台灣社會最迫切需要，卻被長期忽視的項目，兩人當場決定不要坐而言，要立刻起而行。

宣明智與中華大學共同打造「全程免費、最擬真之專業職前訓練、保證直接對接優質企業」的「青年精準就業計畫」課程，第一期將投入5千萬資金，計畫分為兩大項，預計招收2000名在校生及1000名畢業生，要讓學生在校期間就接受訓練，提早做好身心狀態與專業能力準備，而畢業生則在3個月的計畫課程後，能順利找到工作，精準對接企業。

課程分為三階段，包括建構軟實力與能力盤點、職前分析與職涯藍圖計畫、人際溝通表達、勞動權益等基本訓練。再按職能分流，規畫工程、行政財務、業務採購等專業分科訓練。中華大學作為桃竹苗區的訓練地點，而7月5日及8日也將在彰化建國科技大學及台南崑山科技大學，分別舉行啟航記者會。

宣明智強調，參加課程的年輕人完全不需要繳費，只希望透過這項計畫，協助青年就業，也幫助企業縮短訓練新進員工的時間，降低訓練成本與流動率。至於，計畫經費從何而來，他說會找郭董及其他企業，若沒有人支持，「由我個人出」。

宣捷集團董事長宣明智（左）今天偕同中華大學，共同宣布啟動「青年精準就業計畫」。記...
宣捷集團董事長宣明智（左）今天偕同中華大學，共同宣布啟動「青年精準就業計畫」。記者陳斯穎／攝影
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宣明智失業率中華大學

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