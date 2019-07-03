IBM收購Red Hat 公平會點頭

2019-07-03 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



IBM將以330億美元，收購雲端軟體巨擘紅帽（Red Hat）。 美聯社、路透 分享 facebook 公平會今（3）日委員會議通過IBM與Red Hat結合案，由於結合後市占率增加幅度有限，結合後並無顯著改變市場結構或大幅減損競爭程度，因此公平會決議不禁止其結合。

公平會表示，IBM在全球從事各類資訊科技解決方案的開發、生產及行銷，經營企業IT軟體與系統及IT建置服務；而Red Hat為開放源軟體及相關支援服務的全球供應商，採用結合社群力量之模式為企業客戶開發並提供各類開放源軟體服務。

公平會指出，IBM擬取得Red Hat全部已發行流通且有表決權之股份，結合後Red Hat將成為IBM全資持有的子公司，也符合結合申報門檻，因此向公平會申報事業結合。

公平會表示，結合前IBM與Red Hat在我國「作業系統」、「事件驅動中介軟體」、「部署導向應用程式平臺」等三產品市場具水平競爭關係，但因結合所導致市場占有率的增加幅度很有限。

此外公平會詢問終端客戶、競爭對手及產業研究機構意見，大多表示參與結合事業產品並不具緊密替代關係，IBM與Red Hat結合前主要競爭壓力是源自其他非參與結合事業，且結合後市場上仍有Amazon、Microsoft等大型業者持續參與競爭，難認雙方結合會顯著改變市場結構或大幅減損競爭之程度。

公平會也表示，結合後IBM仍需面臨來自開源軟體社群壓力，且可替代Red Hat產品的開源軟體眾多，參與結合事業應無封鎖競爭的誘因或能力。

綜合以上原因，公平會認為，此案結合尚無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。