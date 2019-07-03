宣明智掌舵 投5,000萬宣布青年精準就業計畫啟航

2019-07-03 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



在鴻海創辦人郭台銘與宣明智的一次會面中，談起青年是經濟發展的基石，更是企業永續發展最重要的資本，而降低青年失業率是現今台灣社會最迫切需要，卻被長期忽視的項目，二人當場決定不要坐而言，要立刻起而行。

根據主計總處統計數據，20~25歲初次尋職青年之失業率高達12%，且平均得花半年左右或甚至更久的時間找工作，才能順利就業。

宣明智先生深知產學接軌是適才適用的關鍵前提，特別整合各方產學資源，打造「全程免費、最擬真之專業職前訓練、保證直接對接優質企業」的亮點課程，課程包括：建構軟實力與能力盤點、職能分析與職涯藍圖計畫、專案管理、人際溝通表達、勞動權益等基本訓練，再按職能分流，規劃工程、行政財務、業務採購等專業分科訓練，讓學生能提早做好身心狀態與專業能力的準備。

宣明智為解決青年世代的求職煩惱，3日偕同中華大學，共同宣布啟動「青年精準就業計畫」，第一期將投入5,000萬資金，要讓1,000位畢業生在三個月的計畫課程後，不僅能順利找到工作，更要能精準對接優質企業。7月5日將在彰化建國科技大學及7月8日在台南崑山科技大學分別舉行啟航記者會。

作為第一期試點單位的中華大學位於新竹科學園區旁，與園區合作經驗豐富，也是教育部、各大人力銀行及畢業生心中「就業率高、薪資高、企業滿意度高」的就業型大學。