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NVIDIA推RTX 20 SUPER版顯卡 華碩、技嘉、微星將受惠

2019-07-03 12:17經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

晶片大廠NVIDIA（輝達）正式推出電競新品 GeForce RTX 20系列SUPER版，包含2080、2070及2060系列，相較上一代效能平均提升15%，預計於9日起上市，包含華碩（2357）、技嘉、微星等可望受惠，為相關板卡廠第3季營運增添柴火。

輝達昨（2）日宣布推出GeForce RTX 20系列SUPER版，包含最高階的2080、中高階2070及入門款2060系列，強化其遊戲顯示晶片（GPU）的陣容。輝達指出，這三款GPU皆提供同級最佳遊戲效能表現和即時光線追蹤技術，滿足現今及次世代遊戲的需求。

輝達自去年底推出圖靈架構的RTX系列顯卡，主打即時光線追蹤及AI技術，惟雷聲大雨點小，響應的遊戲廠商不多，導致支援即時光線追蹤技術的遊戲大作屈指可數，也讓玩家對換上新顯卡興緻缺缺。

故此，輝達特別強調，越來越多的遊戲開發商宣布將在即將推出的遊戲裡，使用這項技術來打造視覺效果，包含《決勝時刻®：現代戰爭》與《控制》等諸多遊戲大作皆已宣布將採用光線追蹤技術。

依據輝達公佈資訊，RTX 2060 、2070 SUPER 都將於本月9日上市，售價從 399 美元起，兩者平均效能相比上一代快上15%；至於最頂規的RTX 2080 SUPER，售價則是699 美元起，預計7月23日上市。

目前，GeForce RTX 20系列SUPER版，包含2080、2070及2060系列，將透過輝達供應商包含華碩、七彩虹、EVGA、Gainward、Galaxy、技嘉、Innovision 3D、微星、Palit、PNY 以及 Zotac 推出客製化顯示卡，包括基本時脈與預設超頻時脈的型號，同時在輝達官網也將推出創始版。另外也將搭載於宏碁、Alienware、Dell、HP、聯想以及全球頂尖系統製造商所打造的遊戲系統中。

GeForce華碩微星

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