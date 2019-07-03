管中閔遭公審 郭台銘不捨痛批政治追殺

2019-07-03 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘今（3）日在個人粉專發文力挺台大校長管中閔，提及對其遭公審以及政治追殺的不捨，全文如下：

台大校長管中閔因擔任公職期間替媒體寫社論遭監察院彈劾、移送公務員懲戒委員會，並在昨天公開審理。看到管中閔在法庭上三度稱遭「深文周納、羅織罪名的迫害」，我深感不捨，這樣政治追殺，連最高學府的校長都難倖免，蔡英文政府朝獨裁之路越來越靠近，人民唯有團結，才能捍衛民主制度。

民進黨全面執政後，以轉型正義之名清算他的主要對手、國民黨；只要打趴國民黨，民進黨在台灣就可以所向無敵、為所欲為。為遂其目的，除了另外疊床架屋，設立東廠、西廠等違憲組織，緊抓監察院、司法院，再弱化或廢掉考試院，這樣，就可大權獨攬。

從監委、大法官相關人事的提名來看，只能感嘆，一切考量都只是為政治服務。蔡政府鬥垮、鬥臭管中閔絲毫不手軟，只因管曾在中華民國的馬政府擔任閣員，就難有容身之所，那怕這是經過公開公平的遴選機制產生。

雖然裁判、球證、旁證都是蔡英文的人，民不與官鬥；但管爺並不是孤軍奮戰。因為台灣得來不易的民主果實，靠得是全民共同的努力奮鬥與捍衛。誰走回頭路，人民不會姑息、不會靜默，不會坐視民主崩壞。蔡政府不懸崖勒馬，勢必付出代價。