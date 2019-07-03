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台灣AI晶片聯盟成軍 50家半導體、ICT廠商響應

2019-07-03 06:12聯合報 記者張語羚╱即時報導

全球搶攻人工智慧商機，AI晶片將扮演核心大腦的角色，是未來智慧裝置的關鍵元件，更是各界看好台灣半導體產業下一波的新機會，行政院及經濟部指導下，產、學、研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟），匯集鈺創、聯發科、聯電、廣達、台達電等國內外逾50家指標性半導體與ICT廠商，以及國內大學及工研院等國家級研發機構，共同建構AI生態系、發展關鍵技術、加速產品開發，全速搶攻AI晶片戰略布局。

行政院政委吳政忠表示，政府推動「台灣AI行動計畫｣，積極發展智慧系統以推升「5+2產業創新政策」，其中AI晶片運算能力正是發展所有智慧系統的核心，此次結合產學研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」，從系統應用角度發展智慧裝置端AI晶片，連接AIoT生態系，目標促進台灣成為全球AI創新研發基地與AI智慧系統輸出國。

經濟部長沈榮津也說，AI晶片總體市場產值預估在2022年可以達到5000億元新台幣，台灣有半導體、ICT等強項，更是全球大廠信任的夥伴，這些優異條件奠定了台灣具備發展裝置端AI晶片的優勢。

經濟部指出，「AITA愛台聯盟」目標是讓業者能降低10倍的AI晶片研發費用、縮短AI晶片6個月以上的開發時程，協助台灣業者成為全球AI晶片產業的領航者，同時AITA聯盟也將打造具備多工、彈性、低耗電之新興AI 晶片架構，使台灣半導體產業得以彎道超車，確保台灣AI晶片位居全球前三名的領先地位。

受邀擔任「台灣人工智慧晶片聯盟」會長的鈺創科技盧超群董事長表示，AI發展中，最關鍵且台灣可著力的部份，正是台灣所擅長的半導體產業，將半導體的技術跟AI整合才能持續與國際並駕齊驅。

行政院及經濟部指導下，產、學、研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chi...
行政院及經濟部指導下，產、學、研成立「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟）。圖／經濟部提供
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