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郭台銘：G20落幕 科技戰才剛開始

2019-07-02 19:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

國民黨總統初選參選人郭台銘。郭台銘競選辦公室/提供
國民黨總統初選參選人郭台銘。郭台銘競選辦公室/提供
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國民黨總統初選參選人郭台銘今日表示，他之前就說，在G20峰會上，川普與習近平能否見面是一個訊號，隨著G20峰會在大阪落幕，美中貿易戰即將劃下一個短暫的句點，但戰爭還會繼續打下去，只是沒那麼激烈，真正背後的意義不是貿易戰，而是科技戰，科技戰的戰爭才剛開始。

郭台銘今天舉行「從郭董到果凍，相信郭台銘」新書發表會，針對美中貿易戰的問題，他作出以上表示。

郭台銘說，他講過很多次，這次G20峰會已證明他的話，不論是中美領導人的演講，都是以科技創新，來引領下一次經濟成長的新動能，這不是平庸式成長，而是利用科技引領創新的成長動能。

他說，就是因為這樣，造成中美兩國這樣有科技戰爭，科技戰的背後是科技研發，台灣有很好的半導體與IC研發實力，以及ICT實力，也有很好的創新年輕人。

他舉例說，永齡健康基金會與德國默克集團，雙方最近在台啟用H. Spectrum & Merck Innovation Lab，這個創新中心，當初只有30個人，今年已經達到2,000人，世界大藥廠之一默克，選擇在亞洲的台灣成立研發中心。

他說，默克在液晶、生命科學，基因解碼與治療很強，默克在全世界只有聖荷西與以色列有創新中心，當初默克到亞洲來，郭台銘建議默克，不應選擇深圳、上海或北京，而是應該到台灣來，因為台灣有非常好的醫療環境，年輕醫生，可以讓你充分發揮想像力，以及智慧財產權保護，促使默克把創新中心設立在台灣。

郭台銘指出，健康科技、生命科學只是他的十大工程之一，他把最好的公司引進來，默克只是第一家，美國與日本很多公司要到台灣來，因為台灣有非常好的半導體技術，非常好的ICT技術，有很好的健康醫療資源，以及大數據平台，這讓我們傲視華人圈的健康產業，這有數兆美元的產值，台灣在健康醫療的軟硬體、測試及創新研發都要做。

他強調，像他之前到雲林，雲林西螺用AI做醬油，使得醬油更安全及更好，傳產與高科技是相輔相成的，台灣要建立成為科技創新試驗島，台灣的高教育水準，2,300萬人口，科技的普遍，手機的普及率，優秀的年輕人，這些都是台灣優勢，必須要整合起來，這也是為何默克創心中心要設在台灣，我「把台灣變成是亞洲創新中心的首選，這是我要訂的目標」。

國民黨總統初選參選人郭台銘。郭台銘競選辦公室/提供
國民黨總統初選參選人郭台銘。郭台銘競選辦公室/提供
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默克G20峰會貿易戰

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