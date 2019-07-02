鴻海、聯發科、廣達等50多家企業聯手 搶攻AI晶片商機

2019-07-02 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



為搶攻全球人工智慧商機，行政院科技會報辦公室、經濟部、科技部攜手聯發科、廣達、鴻海等逾50家業者，今（2）日正式成立「台灣人工智慧晶片聯盟」（AITA），將結合產學研資源，投入AI晶片及智慧系統應用技術開發，力拚四年後台灣在AI晶片占有一席之地。

行政院高層官員表示，經濟部整合相關計畫後，預計明年投入逾10億元於此聯盟AI晶片開發，業者也會相對投入至少10億元，合計共20億元以上。另外還有科技部每年投入半導體射月計畫。

半導體強國皆投入AI晶片研發，台灣也不能缺席，因此在鈺創董事長盧超群號召下，成立AITA，盧超群並擔任第一屆會長。他表示，AI浪潮下，最關鍵且台灣可著力部分，正是台灣所擅長的半導體，將半導體技術與AI整合；散兵不易成功，透過聯盟集結各方力量「打群架」，整合國內系統，力拚4年後台灣AI晶片與半導體一樣，占有全球四分之一市場，「不是榜首，也是榜眼」地位。

該聯盟認為，針對AI晶片開發，台灣機會主要在專用、裝置端晶片，甚至可以發展仿腦神經的AI晶片。該聯盟AI晶片開發將主要鎖定在低功率影像處理晶片、以及智慧機器人晶片兩大類。

經濟部表示，全球搶攻人工智慧商機，AI晶片將扮演核心大腦的角色，配合行政院「台灣AI行動計畫」與「AI on Chip」政策方針，推動「AITA愛台聯盟」（諧音愛台聯盟），結合國內主要的半導體設計、製造、封測、軟體及ICT系統業者，進行上下游產業鏈的「垂直」結合，更介接國際雲端大廠、電子設計自動化軟體等大廠及與潛力新創，形成「跨域」連結，全力研發AI晶片與智慧系統應用技術。

包括聯發科、聯詠、創意、凌陽、聯電、南亞科、力晶、華邦、旺宏、日月光、南亞電、矽品、新思科技、微軟、華碩、廣達、台達電、鴻海等都加入該聯盟。

行政院政務委員吳政忠表示，「AI不可能單飛」，一定要介接到應用場域與大數據，政府推動5+2產業創新計畫，再加上半導體，幾乎是等於台灣製造業全貌。在AI浪潮下推動AITA聯盟，一方面布局IC設計及半導體，另一方面希望各領域、各產業帶出新應用、新藍海。