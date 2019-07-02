神腦線上更名神腦生活 擴大品牌結盟
神腦（2450）加速轉型為「全通路、全商品」的新零售營運模式，今天宣布，其線上商城「神腦線上」更名為「神腦生活」，同時首度與包括三星、躍獅、雀巢等品牌結盟，推出各項優惠活動，期透過整合線上與線下通路，帶動營收上揚。
神腦目前為全台最大通訊通路商，今年歡度40歲生日，神腦表示，神腦從過去手機及電信服務的角色，升級全商品專業服務，獨創的「店」商模式，讓消費者在體驗線上購物便利的同時，也能在門市享受專業銷售顧問服務。此次歡慶40周年慶，連續40天只要參加「神腦生活」粉絲團活動，就有機會抽中各項精美好禮，另外在8月9日前至全台神腦門市捐出號碼中有「40」兩數字連號的5-7月發票，即享保健食品40%折扣優惠，活動後發票將全數捐贈給公益單位。由於搭上期間的七夕情人節與父親節商機，可望帶動線上交易額。
神腦表示，為感謝社會大眾40年來的支持與鼓勵，神腦推出多項感恩回饋活動， 1日到10日推出會員簽到大樂透，只要天天到「神腦生活」網站簽到，累積滿9天就有機會獲得4萬紅利點數，再享抽40萬紅利點數資格。7月1日到8月9日期間，神腦數位Apple授權維修中心也同步推出預約Mac維修送免費健檢，以及預約iPhone電池更換（限iPhone 8系列以下機種）可享4折起的限時限量優惠。
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