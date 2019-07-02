神腦線上更名神腦生活 擴大品牌結盟

2019-07-02 18:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



神腦（2450）加速轉型為「全通路、全商品」的新零售營運模式，今天宣布，其線上商城「神腦線上」更名為「神腦生活」，同時首度與包括三星、躍獅、雀巢等品牌結盟，推出各項優惠活動，期透過整合線上與線下通路，帶動營收上揚。

神腦目前為全台最大通訊通路商，今年歡度40歲生日，神腦表示，神腦從過去手機及電信服務的角色，升級全商品專業服務，獨創的「店」商模式，讓消費者在體驗線上購物便利的同時，也能在門市享受專業銷售顧問服務。此次歡慶40周年慶，連續40天只要參加「神腦生活」粉絲團活動，就有機會抽中各項精美好禮，另外在8月9日前至全台神腦門市捐出號碼中有「40」兩數字連號的5-7月發票，即享保健食品40%折扣優惠，活動後發票將全數捐贈給公益單位。由於搭上期間的七夕情人節與父親節商機，可望帶動線上交易額。