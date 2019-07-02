台灣之星物聯網營收年增1.5倍 門號數年增2.8倍

2019-07-02 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣之星今（2）日宣布經過一年來的努力，物聯網經營成果大躍進，截至今年5月，已深入多元智慧範疇，相較去年同期應用產業翻倍達24領域、門號數年增2.8倍，帶動物聯網營收年增1.5倍。

台灣之星指出，全球通訊產業規模預期2020年可擴大至2.36兆美元，伴隨5G快速發展、與萬物連網的應用性攀升，物聯網相關營收可望持續成長達整體占比的13%，成為推升電信業者營運成長的另一重要動能。

台灣之星表示，自2017年3月正式啟動物聯網服務，專注發展現階段技術成熟穩定，且擴充彈性大的4G LTE，持續建設網路增進訊號覆蓋，基站年增117%；同時推出總量計費型、月租型等能真正助益應用發展的多元資費，其中業界首創的「總量計費型」資費廣受客戶青睞，門號數年增高達13.3倍。

台灣之星指出，自主開發符合電信資安等級的「連網管理平台」，以平台為基礎，結合領域專家組成專業諮詢團隊，全面考量傳輸技術、連網管理到大數據整合分析，為客戶提供全方位服務與解決方案，合作夥伴遍及大、中、小與微型企業與政府機關，客戶數年成長83%。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，「自2017年投入物聯網傳輸服務，過去一年，不僅達成物聯網客戶應用領域翻倍，門號數也大幅成長，其中車機應用年增高達280%，隨著無人商機的興起，智慧零售販賣機年成長245%。

台灣之星表示，積極布局物聯網，陸續加入包括「亞洲物聯網聯盟」、「雲端物聯網產業協會」與「亞洲･矽谷」，期盼藉助平台力量連結產、官、學多方資源共同擴張市場，推動5G物聯網生態系繁茂發展。

展望未來，台灣之星指出，將持續支持新創與中小企業投入發展物聯網各式新興應用，透過業界首創「最務實的免費測試支援計畫」，免費提供不限數量門號、最高1,000 GB傳輸量及連網管理平台，測試期最長達一年，幫助企業降低正式商轉前裝置通訊功能測試、場域驗證等眾多項目產生的可觀電信資費開銷。