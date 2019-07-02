TrendForce年度Micro LED研討會 現場座無虛席

2019-07-02 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究（LEDinside）今（2）日舉辦年度重量級研討會「Micro LEDforum 2019：Micro LED 關鍵技術方案與應用市場」。TrendForce表示，本次研討會邀請來自Rohinni、TORAY、Konica Minolta、PARC、Plessey、韓國慶熙大學、Macroblock、Ultra Display、工研院等國內外領導廠商及專家，解析Micro LED 關鍵技術突破與應用商機，並由LEDinside研究協理儲于超帶來全面的市場趨勢洞察，現場座無虛席，反應熱絡。

研討會由LEDinside研究協理儲于超揭開序幕，針對外界關注的研發進度與潛在商機，儲于超指出，新型態的Micro LED顯示器不只亮度與對比效果超越OLED，又具備反應迅速、低功耗與高可靠度特性，若成功商業化量產上市，前景可說一片看好。

然而，現階段的Micro LED顯示器，「最大的挑戰仍在如何降低成本。」包括從生產設備的改良，檢測方式的革新，以及巨量轉移的開發等等，都是廠商正積極努力的研究方向。由於短期內降低成本的困難度仍大，因此多數廠商選擇投入利基型的超大尺寸顯示器產品，成為最有機會率先導入市場的應用類別。

比如，三星近期推出號稱最大可拼接至292吋的模組化Mini LED 顯示屏「The Wall Luxury」，並在今年的CES展出75吋模組化Micro LED顯示器「The Window」，使用的LED晶片大小只有2018年「The Wall」產品的十五分之一，實現真正「Micro LED等級」的顯示器。

Sony則在今年於日本架設16K的CLEDIS Micro LED顯示屏；而LG在6月的InfoComm展出TFT背板驅動的Micro LED顯示器，瞄準100吋以上的商用市場，預計未來二到三年內正式上市。

考量Micro LED技術瓶頸難以克服，許多廠商則先從Mini LED背光方案著手，經過近三年的研發後，Mini LED背光技術在2019年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

蘋果最新發表的Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新LED背光方案，雖仍並非業界盛傳的Mini LED背光，但也帶動顯示器產業積極找尋高階產品的新技術方案，相關供應鏈將因此而受惠。

TrendForce指出，由於Mini LED背光技術將可進一步打造更高階的產品規格，因此許多面板廠商正積極在玻璃背板上開發主動式的驅動方案，希望降低LED驅動IC以及PCB背板成本；設備廠商也在開發新型的巨量轉移方式來降低Mini LED的打件成本。廠商目標是在未來的二至三年內，將成本降低到可以商業化量產的程度。

此場研討會邀請國內外講師，從Micro LED的製造、系統整合，到終端應用與市場進行全面的剖析。

在巨量轉移方面，Rohinni、PARC及Ultra Display分享不同的轉移方案並分析Micro LED轉移材料。TORAY及Konica Minolta則聚焦創新檢測技術及挑戰。Plessey介紹利用GaN-on-Si技術製造單色Micro LED陣列的解決方案，以開發更適合AR或MR的顯示應用。韓國慶熙大學則探討應用於Micro LED顯示器的Oxide TFT與LTPS TFT背板技術方案。

台廠聚積此次以高整合的Micro LED驅動IC方案為報告主軸；工研院則從專利角度一覽全球科技巨頭的產業布局，並分享Micro LED技術在顯示屏、電競與AR應用等發展現況。