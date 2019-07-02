超級電腦御風者新家 最快下週揭曉

2019-07-02 13:12 中央社 台北2日電



今年由國網中心除役的超級電腦「御風者」可望找到新家。國研院國網中心副主任林錫慶今天表示，「御風者」徵求受捐贈單位已進入決選環節，最快下週就會公布獎落誰家。

「御風者」是由科技部國家實驗研究院高速網路與計算中心、電腦製造商宏碁股份有限公司共同打造，曾在2011年6月發布的TOP500世界五百大超級電腦排名中，拿下第42名的佳績。

不過隨著達到服役年限、「台灣杉」與「台灣杉2號」等全新的超級電腦加入服役陣容，加上「御風者」因老舊而造成耗電量過大，已不適合在第一線作戰，因此國網中心今年正式宣告「御風者」退役，結束為期8年的任務。

「御風者」雖已不適合做常態分析、運轉，但對於一些學研機構或非營利組織，仍是得力的幫手，因此國網中心決定無償將「御風者」捐贈給非營利組織或學術機構，供其使用。

國網中心副主任林錫慶受訪時指出，國網中心6月底對外徵求受捐贈單位，並收到不少申請書。他進一步透露，經嚴格初選後，有一個機構進入決選，本週將在國網中心內部進行更嚴格與細部審查，如果順利通過，將會在下週將結果呈報至上級單位，如果沒有問題的話，「御風者」的新家也會一併在下週公布。

林錫慶也特別提到，由於學術單位或非營利組織對於「御風者」的需求可能不會到100%，因此國網中心也會依照他們提出的需求評估，給予適當比例的硬體設備。屆時未捐出的「御風者」主機，也不排除作第二次的公開捐贈。