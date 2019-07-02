經濟解析／紫光進軍DRAM 首要解決這個問題

2019-07-02 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰仍未落幕，雖然雙方重啟協商，但最後的結果仍存有變數，在這個時刻，紫光集團大動作宣布將正式進軍DRAM產業，中國再啟動DRAM自主開發之路，首先要解決的還是專利技術授權來源這個難題；台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，中國半導體產業鏈獨缺DRAM這塊，有非發展不可的理由，但來自美國等的阻力也大，至於台廠，恐將面臨更嚴酷的挖角考驗。

TrendForce旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）表示，紫光集團6月30日正式發文公告籌組DRAM事業群，由曾任工信部電子信息司司長的刁石京擔任事業群董事長，執行長則是由高啟全擔任；這是在晉華遭到美國發布禁售令後，中國自主開發DRAM產品的另一個新里程碑。

TrendForce指出，觀察中國記憶體產業發展，自2014年來歷經大基金的成立及各地方政府投入發展，DRAM產業出線的有合肥長鑫與晉華集成兩家，NAND Flash產業以長江存儲為發展主力。

劉佩真指出，中國在半導體產業鏈的完整性獨缺DRAM這塊版圖，目前僅有合肥長鑫的行動式DRAM預計在今年底前量產8GB的DDR產品，但是福建晉華卻因為踩到美光的紅線，且遭到美國制裁，造成營運停擺。

她分析，以中國的大方向來看，自主發展記憶體產業是必定要走的路，由於中國的記憶體用量占全球的三分之一，如果可以自產取代進口，對於自主可控的程度將有很大的助益，另外，記憶體在新興科技上也占有相當重要的地位，包括車用、雲端運算、伺服器等，甚至是手機、PC等的應用。

劉佩真指出，考量未來大市場商機，及補足產業鏈版圖缺口的兩大因素，中國勢必會加速發展記憶體產業；不過，在跨足DRAM的同時，也將面臨相當多的阻力，其中最重要的仍是專利技術的授權來源。

劉佩真表示，美中貿易戰之下，美國及韓國都不可能釋出技術給中國，因此，短期包括技術、人才等仍要借重台灣，不過，經過福建晉華的事件後，對台廠形成一定的寒蟬效應，台廠在與中國的合作上也會更加謹慎。

紫光集團將組DRAM事業群，委任高啟全為CEO。 （本報系資料庫） 分享 facebook

她強調，在技術及人才的需求下，中國向台灣記億體大廠的挖角一直沒有停過，以中國半導體人才缺口高達32萬人的情況來看，未來隨著紫光進軍DRAM，對台灣的挖角行動恐將進一步擴大及加劇。