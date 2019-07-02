全球5月半導體銷售年減14.6% 2009年以來單月最大減幅

2019-07-02 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



美國半導體產業協會（SIA）公布最新5月全球半導體銷售額年減14.6%，不僅是連續五個月出現年減，更創下2009年以來單月最大年減幅度，顯示貿易戰對全球半導體影響甚鉅，上半年半導體業者面臨庫存壓力及訂單急凍問題。

根據SIA資料顯示，5月全球半導體的銷售額在330.6億美元，較前一月324.5億美元增加1.9%，但比起去年同期的387.2億美元大減14.6%。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer表示，5月全球半導體銷售額不及去年同期，是連續第五個月出現負成長，但比起上個月，則小幅增長，特別是美洲地區出現近七個月以來首度成長。

不過，若與去年相較，美洲地區銷售仍有大幅下滑。

各地區銷售狀況，和去年同期相較，各地均衰退，貿易戰兩大主角美國及中國均有大幅度衰退，其中美洲地區衰退最為嚴重，高達27.9%，中國年減9.8%，貿易戰波及全球各區，歐洲銷售年減9.0%、亞太／其他地區年減 12.6%，日本年減13.6%。

但與上個月相比，美洲、日本及中國的銷售都有小幅成長，又以中國成長5.4%最高，美洲地區成長1.4%，日本成長0.9%，歐洲與亞太／其他地區銷售則下滑。