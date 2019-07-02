研調：Micro LED商品化已發生 未來聚焦供應鏈改變

2019-07-02 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究（LEDinside）今（2）日舉辦「Micro LEDforum 2019：Micro LED 關鍵技術方案與應用市場」年度研討會，針對Micro LED在顯示技術的發展進程，LEDinside研究協理儲于超表示，Micro LED商品化已經發生，但現階段成本仍高，如何做到夠便宜、讓消費者買單，是很大的挑戰，未來供應鏈的改變，是可關注的重點。

近年，中國大陸面板廠挾著銀彈，不斷擴充新產能。儲于超指出，Micro LED對友達、群創等面板廠來說，多了差異化的手段，比如，群創推Mini LED，友達推Micro LED，各廠都在做差異化增加附加價值，新技術出現，預期將進而推動供應鏈的改變。

然而，現階段中國面板廠也開始做Micro，他也直言，「台系面板廠壓力會變大。」

面板陷入供過於求之際，包括韓系面板廠三星顯示器（SDI）；台系面板廠友達、群創；陸系面板廠京東方、華星光電等主要面板廠，加速投入新技術研發，Micro LED即是其中一個重點項目。

儲于超認為，供過於求將加速新技術發展，標準品產能源源不絕，比如65吋價格，便宜到非常可怕，未來勢必要想新的辦法做到差異化。

三星預計第3季推出75吋Micro LED商用電視，儲于超表示，商品化已經發生了，但現階段成本高，因此商品售價也高，不是一般人買得起的市場，比如企業、土豪等，「可能一個面板就要價上千萬台幣」，現階段暫時不會出現在周遭，未來得持續找新的方案降價，讓消費者負擔得起。

在Micro LED走入消費市場前，台系面板廠廠積極推動Mini LED技術，友達主攻電競監視器等IT產品，群創則推公共顯示屏（PID）、電視等產品。