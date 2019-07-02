益通光能續虧損 公司通報大量解僱計畫

2019-07-02 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



益通在台南科技工業區總部大樓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

太陽能產業去年下半年雖略為回穩，不過，對多數太陽能來說，營運僅算是暫時脫離最谷底，但離損益兩平水準仍有段差距，昨（1）日益通光能（3452）宣布，由於太陽能電池產品價格急遽下跌，該公司營運仍持續虧損，因此通報大量解僱計畫。

益通光能表示，太陽能市場自2012年起，就持續受到貿易壁壘影響，去年一整年更接連歷經美國201、301條款、中國531新政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極具不穩定的狀態，使得去年陷於價格大幅滑落的困境。

益通光能也指出，再加上中國大陸政府大力的支援太陽能產業，產能大舉壓境，致使台灣太陽能電池價格受制且飽受威脅，因此太陽能電池產品價格急遽下跌，即使今年以來價格些許回穩，且益通致力於各項成本的撙節，但價格仍低於生產製造成本。

因此，益通光能強調，太陽能市場產品價格劇烈下跌，實在難以回復有效的產能利用率狀況，而且益通2014年起至今持續與基益公司就原有租賃廠區訴訟爭議的限制，無法隨著產業結構改變而作適當調整，在生產成本無法與市場競爭下，導致益通的太陽能電池業務緊縮，雖採行營運組織精實，並嚴控各項營運費用開支，但營運仍持續虧損，因而於108年7月1日通報大量解僱計畫書，相關資遣作業依據勞工相關法令辦理。

不過，對於公司預計將實際解僱人數，益通光能表示不便透露實際人數。