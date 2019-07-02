親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

都市再生要拆除重建？看香林社區怎麼做

考完對答案！108年大學指考 數乙科試題與解答

益通光能續虧損 公司通報大量解僱計畫

2019-07-02 11:57經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

益通在台南科技工業區總部大樓。 圖／聯合報系資料照片
益通在台南科技工業區總部大樓。 圖／聯合報系資料照片
分享

太陽能產業去年下半年雖略為回穩，不過，對多數太陽能來說，營運僅算是暫時脫離最谷底，但離損益兩平水準仍有段差距，昨（1）日益通光能（3452）宣布，由於太陽能電池產品價格急遽下跌，該公司營運仍持續虧損，因此通報大量解僱計畫。

益通光能表示，太陽能市場自2012年起，就持續受到貿易壁壘影響，去年一整年更接連歷經美國201、301條款、中國531新政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極具不穩定的狀態，使得去年陷於價格大幅滑落的困境。

益通光能也指出，再加上中國大陸政府大力的支援太陽能產業，產能大舉壓境，致使台灣太陽能電池價格受制且飽受威脅，因此太陽能電池產品價格急遽下跌，即使今年以來價格些許回穩，且益通致力於各項成本的撙節，但價格仍低於生產製造成本。

因此，益通光能強調，太陽能市場產品價格劇烈下跌，實在難以回復有效的產能利用率狀況，而且益通2014年起至今持續與基益公司就原有租賃廠區訴訟爭議的限制，無法隨著產業結構改變而作適當調整，在生產成本無法與市場競爭下，導致益通的太陽能電池業務緊縮，雖採行營運組織精實，並嚴控各項營運費用開支，但營運仍持續虧損，因而於108年7月1日通報大量解僱計畫書，相關資遣作業依據勞工相關法令辦理。

不過，對於公司預計將實際解僱人數，益通光能表示不便透露實際人數。

太陽能電池益通

相關新聞

國家產業創新獎／助產業一臂之力 機器人為水五金聚落改頭換面

2019-07-02 09:55

台積歐亞營運 何麗梅接掌

2019-07-02 01:33

台積人事異動／世代交替 站上更大舞台

2019-07-02 01:32

日限關鍵材料輸韓 台廠得利

2019-07-02 01:24

達邁、永光 有望擴大出貨

2019-07-02 01:24

紫光進軍DRAM 組事業群

2019-07-02 01:22

益通虧損 通報大量解僱

2019-07-02 01:20

比特幣飆 業者去庫存

2019-07-02 01:20

輝達超微推新品 顯卡族群樂

2019-07-02 01:20

研調機構：面板報價恐跌破現金成本

2019-07-01 18:18

鎖定大數據、AI、物聯網 遠傳、台灣微軟啟動戰略合作

2019-07-01 17:15

金曲台語歌后是中華電信現職員工 「工作與生活平衡」

2019-07-01 15:57

明新科大駐點幼獅工業區 導入AI智慧生產

2019-07-01 15:42

偏光片雙霸 明基材、誠美材發燒

2019-07-01 14:47

台灣微軟+遠傳 劍指3大新興領域

2019-07-01 14:47

急單上門 面板業績揮強棒

2019-07-01 14:47

鴻海新董座上任 團隊治理啟航

2019-07-01 14:46

報價恐跌破現金成本 研調：面板廠下半年營運有壓

2019-07-01 14:35

群創獲亞洲最佳企業雇主獎：得獎不是終點

2019-07-01 14:23

面板恐跌破成本價 面板廠有壓

2019-07-01 14:20

川習會帶來喘息期 中經院估3大發展有利台美

2019-07-01 13:19

謝繼茂升任中華電董事長 蘇揆盼人人能出頭

2019-07-01 12:04
看更多

熱門文章

18金釵偷跑罷工合法？ 實際數據打臉

2019-07-01 20:14

長榮曠職空服員班機何時靠橋？ 說法一變再變

2019-07-01 21:19

老縣長千字文批：我以父愛看待罷工，長榮卻以父權處理

2019-07-01 17:46

航空業界指這些跡象顯示 工會對長榮空服影響力降低

2019-07-02 09:47

喝不到了？蘋果西打傳供貨不穩 部分通路暫停銷售

2019-07-01 19:36

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

2019-07-01 13:46

長榮罷工「18金釵」又少1人！已4人領三寶回公司服勤

2019-07-01 16:58

影／遭記曠職長榮金釵哭了！長榮駁：不懲處合法罷工者

2019-07-01 18:56

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

長榮承諾不懲處基層會員 工會批混淆視聽：其他幹部呢？

2019-07-01 22:37

罷工進入延長戰 前空姊訴：長榮從沒把空服員當人看！

2019-07-01 16:39

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

禁秋後算帳等談不攏 桃空職工：協商不成將無限期罷工

2019-07-01 20:15

長榮航空罷工手事件 王浩宇：越踩越硬，恐難再妥協了

2019-07-01 14:36

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28

所得稅法三讀修正 增長照扣除額12萬元

2019-07-01 18:45

遭記曠職空服員泣訴壓力大 盼外界勿模糊罷工焦點

2019-07-01 14:15

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

長榮罷工二次協商 工會理事長：堅持不放棄任何會員

2019-07-02 10:17

堅持走完不當勞動行為裁決程序 長榮：建立罷工案先例

2019-07-01 16:11

日限關鍵材料輸韓 台廠得利

2019-07-02 01:24

張孝威閃退TVBS董事長職務 傳陳文琦接任

2019-07-01 19:29

空服員歸隊 懲處程序照走

2019-07-02 01:13

長照扣除額12萬 明年報稅29萬戶受惠

2019-07-02 00:47

反擊秋後算帳說 長榮航：工會操作假議題

2019-07-01 17:44

高鐵增班、提早發車 中南部旅客轉乘機捷到機場更便捷

2019-07-01 13:12

大飲風暴擴大 傳蘋果西打斷貨

2019-07-02 01:21

長照扣除額12萬 訂排富門檻

2019-07-02 01:14

長榮空服罷工 觀光業者：機票變貴 人進不來

2019-07-01 16:25

罷工戰線拉到暑假中期較有利？ 王浩宇質疑長榮肯讓步

2019-07-01 18:49

郝明義看罷工預告：諾曼地登陸做預告 就等著被殲滅了

2019-07-02 11:15

長榮勞資協商中 工會：若再破局不排除高強度抗議活動

2019-07-02 11:23

台積歐亞營運 何麗梅接掌

2019-07-02 01:33

長榮勞資周二協商 秋後算帳條款難解

2019-07-02 00:12

台積電最高女性主管何麗梅接掌非美地區業務

2019-07-01 16:24

房仲也玩斜槓！21世紀不動產搶攻「租屋」市場大餅

2019-07-01 16:40

長榮空服員罷工秋後算帳？工會籲資方撤24人曠職

2019-07-01 12:31

長榮勞資協商破局 他喊話：抱丟飯碗的決心才有機會

2019-07-01 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top