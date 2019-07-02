TrendForce LED：2023年Micro LED市場產值估42億美元

2019-07-02 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



TrendForce LED（集邦科技）研究（LEDinside）今（2）日舉辦年度重量級研討會「Micro LEDforum 2019：Micro LED 關鍵技術方案與應用市場」，集邦科技認為，Micro LED顯示器，瞄準100吋以上的商用市場，預計未來二到三年內正式上市，預估至2023年Micro LED市場產值將達42億美元。

LEDinside研究協理儲于超指出，新型態的Micro LED顯示器不只亮度與對比效果超越OLED，又具備反應迅速、低功耗與高可靠度特性，若成功商業化量產上市，前景可說一片看好，但現階段的Micro LED顯示器，最大的挑戰仍在如何降低成本。包括從生產設備的改良，檢測方式的革新，以及巨量轉移的開發等等，都是廠商正積極努力的研究方向。

儲于超表示，考量Micro LED技術瓶頸目前仍持續克服中，許多廠商則先從Mini LED背光方案著手，經過近三年的研發後，Mini LED背光技術在2019年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。且Micro LED顯示器，瞄準100吋以上的商用市場，預計未來二到三年內正式上市。

而蘋果最新發表的Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新LED背光方案，雖然仍並非業界盛傳的Mini LED背光，但也帶動顯示器產業積極找尋高階產品的新技術方案，相關供應鏈將因此而受惠。

TrendForce指出，由於Mini LED背光技術將可進一步打造更高階的產品規格，因此許多面板廠商正積極在玻璃背板上開發主動式的驅動方案，希望降低LED驅動IC以及PCB背板成本；設備廠商也在開發新型的巨量轉移方式來降低Mini LED的打件成本。廠商目標是在未來的二至三年內，將成本降低到可以商業化量產的程度。

TrendForce也認為，未來Micro LED商品化的時程將隨著Micro LED技術的成熟而有所進展，預估至2023年Micro LED市場產值將達42億美元。