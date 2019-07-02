三星、Sony、LG積極插旗 MicroLED切入大尺寸顯示器

2019-07-02 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



TrendForce LED研究（LEDinside）今（2）日舉辦「Micro LEDforum 2019：Micro LED 關鍵技術方案與應用市場」研討會，研究協理儲于超針對外界關注的研發進度與潛在商機指出，新型態Micro LED顯示器不只亮度與對比效果超越OLED，又具備反應迅速、低功耗與高可靠度特性，如果成功商業化量產上市，前景可說一片看好，三星、Sony、LG積極插旗，切入超大尺寸顯示器應用。

儲于超表示，現階段Micro LED顯示器，最大的挑戰仍在如何降低成本。包括從生產設備的改良，檢測方式的革新，及巨量轉移的開發等，都是廠商正積極努力的研究方向。

由於短期內降低成本的困難度仍大，因此多數廠商選擇投入利基型的超大尺寸顯示器產品，成為最有機會率先導入市場的應用類別。

例如三星近期推出號稱最大可拼接至292吋的模組化Mini LED 顯示屏「The Wall Luxury」，並在今年的CES展出75吋模組化Micro LED顯示器「The Window」，使用的LED晶片大小只有2018年「The Wall」產品的十五分之一，實現真正「Micro LED等級」的顯示器。

Sony則在今年於日本架設16K的CLEDIS Micro LED顯示屏；LG在6月的InfoComm展出TFT背板驅動的Micro LED顯示器，瞄準100吋以上的商用市場，預計未來二至三年內正式上市。

TrendForce表示，考量Micro LED技術瓶頸難以克服，許多廠商先從Mini LED背光方案著手，經過近3年的研發後，Mini LED背光技術在今年將正式在顯示器領域與OLED直接競爭。

蘋果最新發表的Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新LED背光方案，雖然仍非業界盛傳的Mini LED背光，但也帶動顯示器產業積極找尋高階產品的新技術方案，相關供應鏈將因此而受惠。

TrendForce指出，由於Mini LED背光技術將可進一步打造更高階的產品規格，因此許多面板廠商正積極在玻璃背板上開發主動式的驅動方案，希望降低LED驅動IC以及PCB背板成本；設備廠商也在開發新型的巨量轉移方式來降低Mini LED的打件成本。

廠商目標是在未來的二至三年內，將成本降低到可以商業化量產的程度。