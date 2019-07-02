應用材料 併購日本國際電氣

2019-07-02 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



應用材料公司（簡稱應材，納斯達克代號 AMAT）今（2）日宣布一樁最終協議，將以現金22億美元收購KKR國際投資機構所持有的國際電氣株式會社 （Kokusai Electric Corporation，簡稱國際電氣）全數流通在外的股份。

國際電氣是一家領導性高生產力的半導體批量製程系統與服務公司，服務記憶體、晶圓代工及邏輯客戶，這些製程系統與應材在單晶圓製程系統領導群倫的產品線互補。國際電氣在日本與亞洲擁有堅實的客戶關係、一流的供應鏈、製造能力，以及優秀的員工團隊。

這樁併購案交易完成後，國際電氣將會納入應材半導體產品事業群其中一支，將持續在日本發展，在日本的富山與南韓天安市皆分別設有技術中心與製造中心。這樁併購案預期會為應材的非GAAP每股盈餘產生立即性的增值。

應用材料董事會已通過這樁交易案，預計整樁交易案會於12個月內完成，須經監管部門核准及符合其他慣例成交條件。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．狄克森 （Gary Dickerson） 表示︰「國際電氣擁有堅實的創新文化，優異的客戶關係，著墨於半導體設備市場的快速成長領域。隨著國際電氣優秀團隊的加入，我們相信，應材將為客戶加速創新，為股東開創更大的價值。」

國際電氣總裁暨執行長金井史幸表示︰「有幸與應用材料公司合併，對客戶與員工而言都十分具吸引力，我們欣見國際電氣資深團隊與應材全球發展、客戶支援與服務能力相互融合。我們堅信，合併案能加速雙方能力，為客戶帶進耳目一新的技術。」

應材預計將使用現金以及定期貸款機制來完成該項交易。交易完成後，公司將優先償還貸款餘額，以維持對股東許下的透過股息和股票回購返還現金的長期承諾。

應材這樁併購案的專任財務顧問為高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC） ，法律顧問為Hogan Lovells and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP。

應用材料公司是提供材料工程解決方案的領導者，我們的設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器。我們以工業規模在原子層級進行材料改質的專業，協助客戶將可能轉化成真。在應用材料公司，我們以創新驅動科技，成就未來。

國際電氣是一家領導性高生產力的半導體批量製程系統與服務公司，服務記憶體、晶圓代工及邏輯客戶。國際電氣生產半導體製造設備，運用世界一流的成膜技術，為世界頂級製造商提供產品與服務，國際電氣實現半導體日益增高的功能和性能。