張孝威閃退TVBS董事長職務 傳陳文琦接任

2019-07-01 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



市場盛傳TVBS董事長張孝威閃退，已經向宏達電董事長王雪紅及威盛董事長兼首席執行官陳文琦表達退休之意，震撼業界。張孝威1日證實，的確準備要退休。據了解，TVBS將在7月舉行董事會，將推舉陳文琦接任董事長職務。

近年台灣電視媒體受到國際、OTT等數位網路媒體激烈競爭，2016年數位媒體與電視媒體廣告量進行黃金交叉，2018年兩者在媒體接觸率再度出現黃金交叉，數位網路媒體的廣告及媒體接觸率都超過電視媒體。

電視媒體產業除面臨外在環境經營艱困，加上明年總統大選，媒體受到來自各方的壓力，也隨著大選將至，各種爭議訊息漫天飛舞，國家通訊傳播委員會（NCC）也對媒體祭出罰則。

據了解，張孝威已與王雪紅及陳文琦深談退休計畫，同時表達希望由年輕人來接手，讓年輕人來帶領TVBS未來發展。

TVBS將在7月舉行董事會，張孝威將在董事會提出退休申請，將推舉陳文琦接任董事長職務，陳文琦原為TVBS董事，近期較密集的參加主管會議，參與經營。張孝威接獲記者詢問電話時，僅簡短表示，的確準備要退休。

據傳，張孝威預計自TVBS退休後，將轉換跑道，已經有些工作機會積極洽談，但張孝威還未做最終的決定。

王雪紅於2011年底透過入主香港無線電視台TVB，掌握台灣TVBS（後中文名改為聯利媒體），2012年王雪紅看準台灣大哥大前總經理張孝威在電信、有線電視產業有整合及經營長才，延攬張孝威擔任TVBS董事長，要帶領TVBS搶進數位匯流商機。

王雪紅旗下投資公司攜手丁廣鋐旗下投資公司富仕宇在2015年至2016年完成TVBS股權收購，讓TVBS成為百分百的台資公司，王雪紅、陳文琦、張孝威、丁廣紘、簡民一、陳剛信等擔任董事。

現在TVBS旗下包含在有線電視上架的TVBS、TVBS歡樂台、TVBS新聞台，在中華電信MOD上架的TVBS精采台、以及海外頻道、TVBS-Asia。