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研調機構：面板報價恐跌破現金成本

2019-07-01 18:18經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

集邦科技光電研究（WitsView）表示，雖然在G20後中美貿易戰情勢轉趨和緩，但由於雙方後續仍需持續談判，在情勢未完全明朗前，下半年各終端產品需求仍趨保守，面板備貨需求也不如預期。由於面板價格持續下跌，廠商第二季獲利已經不易，如中美談判再次觸礁，貿易衝突持續導致下半年旺季不旺，恐使得面板價格跌破現金成本的可能性大增，下半年營運壓力更將升高，可能將面臨是否減產的抉擇。

集邦科技表示，今年智慧型手機市場面臨衰退，加上美國雖然鬆綁對華為的禁令，但仍未將其從出口管制黑名單中移除，華為手機出貨可能仍會受到影響，包含COF在內的零組件廠商訂單先前已經受到相關禁令的波及。原預期因COF供應緊張，將會在下半年影響大尺寸面板出貨的狀況，目前看來已經解除，市場也在觀望連續幾個季度都未降價的驅動IC，價格是否會開始鬆動。

另外，因為已有部分面板廠安排歲修來進行設備維護，今年大尺寸面板的出貨面積將會較預期減少，使得偏光片供應吃緊的情況略為改善，因此下半年面板廠與終端客戶議價時，可能很難再以零組件缺貨為由，維持不讓價的態度。

以第二季面板價格狀況來看，筆記型電腦需求量最大的14吋和15.6吋等主流尺寸報價已經相當接近現金成本的水位，18.5吋/19.5吋/21.5吋等小尺寸液晶監視器面板也開始呈現無獲利的狀況。而部分電視面板尺寸的價格漲勢只支撐了兩個月，6月又開始持續跌價。以32吋為例，目前現金成本約在35~36美元/片，但報價已經來到38~39美元/片，如果跌勢不變，下半年很有可能跌破現金成本，其他尺寸像是55吋以及65吋也面臨相同狀況。由於三大應用別的利潤已被快速侵蝕，若面板價格跌破現金成本將迫使面板廠進一步思考是否透過減產因應。

面板價格持續下跌，廠商第二季獲利已不易，如貿易衝突持續導致下半年旺季不旺，恐使得...
面板價格持續下跌，廠商第二季獲利已不易，如貿易衝突持續導致下半年旺季不旺，恐使得面板價格跌破現金成本的可能性大增。示意圖／聯合報系資料照
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大尺寸面板智慧型手機華為

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