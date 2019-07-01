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嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

電信搶客 手機案資費下殺、購物金、暑期限定全出籠

2019-07-01 17:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

電信業各展神通祭出優惠搶客，台灣之星宣布多重優惠，手機案資費首次下殺400元有找，月租388享4G上網吃到飽、指定手機0元；遠傳(4904)則是以愛「+」方案應戰，家電最低0元起，還能多賺最高8,000元購物金；台灣大也推出暑期限定優惠，加價購祭出「加量不加價」，吃到飽1天最低37.5元。

台灣之星搶攻夏日商機，今日宣佈祭出多重優惠，手機案資費首次下殺400元有找，挑戰市場手機案月租最低價，凡新申裝/攜碼申辦月租488資費方案並搭配指定精選人氣機款，綁約24或30個月，可享月租費月月折100優惠，相當每月只要月租388就可擁有網速最高21Mbps上網吃到飽、網內互打免費及網外/市話費率每分鐘只要2元，還有多款精選人氣手機及智慧生活用品。

另外，辦門號搭購物金再擴大，攜日本「樂天市場」推專屬資費，申辦送最高17,000點樂天點數，直接上「樂天市場」網站，就有超過數萬種日本直送商品任挑選，樂天市場點數1點等同於1元現金、折抵無上限。

知名市調機構「東方消費者行銷資料庫(E-ICP)」2019年版數據指出，上有高堂下有幼子的「三明治族」，有高達9成的消費者覺得生活經濟壓力大，擔心入不敷出。體貼「三明治族」，遠傳今日推出遠傳愛「+」方案，月付698起，搭配熱門手機、超夯家電最低0元起，還能多賺最高8,000購物金。

台灣大鎖定暑假出遊旺季，今日宣布暑期限定優惠，即日起推出「4G上網加價購－暑期加量不加價」優惠，為期兩個月，不論是加購上網傳輸量或是購買短期吃到飽的優惠，都可直接加碼升級，其中，上網吃到飽優惠一天最低只要37.5元，不但省很大，而且可以「用多少、買多少」。

台灣之星推多重優惠大放送。圖／台灣之星提供
台灣之星推多重優惠大放送。圖／台灣之星提供
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4G上網吃到飽樂天市場

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