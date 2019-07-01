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嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

打造影音匯流服務 中華電破天荒推串聯服務優惠方案

2019-07-01 17:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中華電(2412)為持續提供客戶高品質網路服務及高畫質影音內容，今(1)日宣布推出限時2個月的優惠方案，串聯行動、寬頻及MOD影視等服務，只要同時辦理HiNet光世代、MOD及行動兩項以上的服務，就可獲得Hami Point！最高可獲得6,700點，等同是6,700元現金。

中華電表示，將自7月1日到9月30日推出「Hami Point點點成金」優惠方案，就是要讓客戶以超值的優惠，享受在外用4G、在家用HiNet、MOD影音不間斷的優質服務，全方位滿足個人與家庭的娛樂需求。

中華電指出，身為資通訊業龍頭，長期致力於提供客戶最好的品質與服務，HiNet光世代經「2018年寬頻網路使用行為與滿意度」調查，獲全台滿意度6項大滿冠，無論下載速度、上傳速度、網路穩定、客戶滿意、網路安全及整體服務上，都遙遙領先其他品牌。

4G行動網速，蟬聯Speedtest「2018全台行動網速第一名」大獎，行動上網品質倍受肯定。MOD則擁有超過207萬客戶的支持，今年更聯手Netflix全力推廣國內外4K高畫質影音內容。

中華電表示，Hami Point 1點等同1元，線上就可折抵中華電帳單或兌換MOD看片金、4G上網流量包，線下可在中華電與神腦門市折抵購機、家電等消費金額，也可在官方購物商城任選兌換商品；另下載Hami Pay行動APP還可兌換全台超過15,000間特約通路商店的電子票券，即兑即可使用。

此外，為提供更多選擇，也可與10多家合作夥伴的點數進行交換，例如PChome P幣等，不論換入換出都相當便利，讓點數猶如現金一樣可靈活運用。

4G中華電MOD

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