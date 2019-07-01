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鎖定大數據、AI、物聯網 遠傳、台灣微軟啟動戰略合作

2019-07-01 17:15經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台灣微軟與遠傳電信今天宣布戰略合作，圖為台灣微軟總經理孫基康(左起)、微軟全球資...
台灣微軟與遠傳電信今天宣布戰略合作，圖為台灣微軟總經理孫基康(左起)、微軟全球資深副總裁潘正磊、遠傳電信總經理井琪。記者蕭君暉/攝影
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遠傳(4904)、台灣微軟今(1)日共定宣布啟動戰略合作，雙方將針對大數據、人工智慧（AI）與物聯網等三大領域進行緊密合作，雙方將整合資源，以「共建團隊」、「共建平台」、「共建服務」三大方向推動合作進程。

遠傳表示，將以「大人物」5G及雲端技術提供數位服務和企業方案帶動營收成長；透過在微軟Azure平台基礎上，搭建「智慧零售」、「智慧製造」及「智慧醫療」三大智慧雲服務，藉由雙方前瞻的技術加值服務範疇，共同拓展全新商業模式與數位服務的新版圖，成為真正的「新經濟數位服務公司」。

遠傳指出，基於雙方長期良好且緊密的AI夥伴關係，同時看準AI結合5G技術成台灣產業發展應用的關鍵趨勢，長期布局「大人物」的遠傳將攜手台灣微軟共同探索AIoT+5G的創新場景，這本次合作將透過微軟在軟體研發轉型的關鍵竅門與技術，如AI、大數據、DevOps等世界級開發資源，加速遠傳商業模式及技術團隊能力的轉型。

遠傳總經理井琪表示，遠傳深耕『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）、5G與雲端技術作為核心動能，並著手培育相關人才、強化夥伴生態圈，以期在數位轉型浪潮中搶占先機，打造遠傳新經濟。遠傳與微軟一直是數位轉型最佳戰友，尤其在AI、雲端服務與人才培育更積極合作交流。這次很高興和微軟更進一步結盟戰略合作夥伴，共享技術、工具、專業人才等資源，透過這次運用微軟領先全球的AI技術、雲平台開發實力，結合遠傳新經濟布局與遠東集團產業經驗，共同探索5G時代各產業的創新應用場景，帶動台灣產業創新升級。

她指出，遠傳以成為『消費者數位生活中的最好幫手』和『企業智慧創新轉型的最佳夥伴』為目標，將與台灣微軟深化『大人物』及雲端技術，提供優質的數位服務和企業方案，讓公司在轉型的同時帶動營收成長。

為加速朝智慧雲服務模式轉型，雙方將以「開發人才」、「開發流程」與「開發工具」三箭齊發的方式，加速遠傳朝數位服務轉型。在開發人才育成方面，台灣微軟將提供進階開發技術及數據工程師的認證與課程，並深化與遠傳研發團隊間的專家技術交流與工作觀摩，協助遠傳實現新一代研發團隊的組建、組織轉型、專業發展與資源重整。

在開發流程優化方面，台灣微軟將引入全球頂尖研發資源，針對雲服務開發方法、流程與管理實踐進行知識轉移，縮短轉型摸索期，加速推動遠傳電信建立先進雲服務開發的能力。

至於在開發工具挹注方面，台灣微軟也將協助遠傳導入Microsoft Visual Studio與Azure DevOps Services等開發技術平台與工具流程，共同構建新一代跨平臺、跨裝置、跨語言的統一開發環境，此外，微軟Office 365、Microsoft 365及Dynamics 365等企業生產力、協作、資安防護、知識管理等雲端化解決方案，也將助遠傳以AI技術接軌市場需求，加速實現創新獲利模式。

遠傳電信微軟雲端服務

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