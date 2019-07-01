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金曲台語歌后是中華電信現職員工 「工作與生活平衡」

2019-07-01 15:57經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

金曲獎完美落幕，特別的是中華電信現職員工江惠儀工程師奪下「最佳台語女歌手」獎項，江惠儀在台上發表得獎感言時，更公開感謝中華電信。

中華電信董事長謝繼茂日前表示。中華電信徵才，最大訴求就是要讓同仁「工作與生活平衡」。江惠儀得獎，更體現中華電信的訴求。

中華電信表示，同仁江惠儀成功奪下台語歌后寶座，公司也感到與有榮焉。中華電信一直以來訴求工作生活平衡，除了關注同仁的工作環境品質外，更鼓勵同仁發展興趣與專長，以持續不斷提供優質服務和內容給客戶。

此外，今年中華電信MOD六視角播出金曲獎、Hami Video網路獨家直播，金曲獎當日收視流量爆表，當晚10點55五分月天頒發「年度最佳單曲」獎項時，蔡依林和五月天阿信互相擁抱的歷史性畫面，MOD和Hami Video收看人數合計近20萬人，整體流量創下歷年新紀錄。

中華電信表示，今年MOD直播和Hami Video網路獨家轉播金曲獎，流量再創新高，要歸功於幕後技術團隊的努力，這次直播才能圓滿順利完成，並交出一張漂亮的成績單。

金曲30，本屆表演嘉賓包括金曲歌王陳奕迅、鐵肺小歌后鄧紫棋、久未合體的S.H.E、亞洲流行天后蔡依林，被譽為「史上最豪華組合」，吸引全國觀眾的目光。中華電信也為金曲30精心規劃MOD六視角專區轉播、Hami Video獨家網路直播，同時特別成立金曲獎直播應變中心，在技術執行副總林國豐的坐鎮指揮下，自當天下午三時全員進駐，全台共出動上百人技術團隊，即時監控系統流量及頭端訊號，全員嚴陣以待為台灣觀眾打造流暢精彩的高畫質金曲獎觀賞體驗。

中華電信表示，當晚10點55分五月天頒發「年度最佳單曲」獎項時，蔡依林和五月天阿信互相擁抱的歷史性畫面，更是創下MOD與Hami Video合計近20萬人同時收看的歷史新高。Hami Video也因網路獨家直播，寫下最高近9萬人同時收看的演唱會新紀錄，內容遞送網路之流量高達罕見的600Gbps，超過平時的2倍以上。

中華電信金曲獎MOD

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