川習會像「喘息會」 王健全：全球經濟喘口氣

2019-07-01 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



雖然PMI數據未反映川習會後的發展，數據較為疲態，但中經院副院長王健全今（1）日表示，這次的川習會就像是「喘息會」，全球經濟都得到了喘息的空間，即便電訪業者先前表示仍然保守看待，但整體來說仍是正面訊息，連七月的出口負成長可望有所緩和。

中經院公布6月製造業採購經理人指數（PMI）下降0.1至48.1，中經院表示，部分產業拉貨意願不高，呈現旺季不旺；未經季調的非製造業採購經理人指數（NMI），雖然連續四月呈現擴張，但指數續跌2至52。

王健全指出川習會後全球經濟三大影響，一是延遲美國經濟下行的速度，外界預估美國經濟在下半年會有變數，明年初可能會開始向下，美中休兵可避免立即性的下滑，也使全球經濟獲得喘息空間，對台灣連七黑的出口表現也有好的影響，至少美國暫時承諾不會對剩餘的產品加徵25%關稅，廠商可從容布局產能。

其次是科技產業露出曙光，王健全表示，華為去年對台灣採購了121億美元產品，美國終止對華為禁令，不只對美國公司利多，對台灣的台積電、大立光、日月光、聯發科等華為供應鏈廠商也會稍為樂觀。

第三，王健全認為，雖然NMI仍然在榮枯線之上，但已經連續二個月下跌，金融市場成交量也不足，與運輸、貿易量萎縮有關，顯示內需力道仍然不夠，且短期內出口難以馬上轉好，政府還是得加大力道擴大內需。

王健全說，包括前瞻基礎建設、歡迎台商回流、暖冬及春遊補助、節能家電補助等，若能夠進一步祭出抵減措施，在台灣M型社會中，鎖定高所得族群來刺激消費力道，才能讓內需補足出口的缺口。