資誠：企業發展「負責任的AI」才能實現15.7兆美元商機

2019-07-01 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資誠發布《2019全球企業AI診斷調查報告》指出，全球各企業必須發展「負責任的人工智慧」做法，才能實現15.7兆美元的全球AI商機。

根據資誠調查發現，只有25%的受訪者表示，在導入人工智慧解決方案之前，會優先考慮人工智慧的道德影響。

20%的受訪者具備明確的流程，識別與AI相關的風險；超過60%的企業依賴開發商、非正式流程或沒有明確書面記載的程序。

也有56%的受訪者表示，如果他們組織的人工智慧做錯了，很難找出原因。

另有超過一半的受訪者，沒有將其評估AI偏見的方法形式化，原因是缺乏知識、工具和即時評估。

對於已經大規模應用AI的企業來說，如果AI出現問題，僅39%受訪者表示，在「某種程度」上他們確定知道如何停止AI運作。

資誠創新整合公司執行董事盧志浩表示，人工智慧帶來機會，但也帶來許多信任和責任的內在挑戰。如果要成功實現AI的生產力，不管對企業或對員工來說，都需要整合性的規劃AI推廣計畫。

根據2019資誠台灣企業領袖調查報告，63%的台灣CEO認為AI在未來五年將大幅改變公司的營運方式，高達81%的台灣CEO認為，AI必須對人類解釋其決策過程，向人類證明其判斷是正確的，以取得人類的信任。

盧志浩建議，企業必須確保對AI運用符合許多標準，並且在所有方面都符合法規規定，透過一個強大的端到端治理基礎來支撐，並且具備可解釋性及安全性，同時解決偏見和公平性的問題，以建立一個公平、透明、安全與符合法規的AI信任運作機制，如此才能快速釋放AI的商機潛力，達成企業對於實現AI的期望。