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群創獲亞洲最佳企業雇主獎：得獎不是終點

2019-07-01 14:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

亞洲權威人力資源《HR Asia》雜誌上周五（6月28日）揭曉2019年度「亞洲最佳企業雇主」獎(Best Companies To Work For)，群創在186家評比企業中脫穎而出，獲得「2019亞洲最佳企業雇主獎 - Best Companies to Work for in Asia 2019 Awards」殊榮，群創於全方位評鑑中展現優異成績，其中於員工自我增值學習與團隊合作面向脫穎而出，獲得評審團高度肯定。

群創人力資源總處長彭峻豪表示，得獎不是終點，是追求更卓越經營的起點，持續為打造世界級最佳企業雇主品牌的目標而努力，最終讓所有同仁及其眷屬都能以在群創工作為榮。

群創堅信「人才」是公司永續發展核心，海納多方人才全球佈局，努力創造並提供同仁一個多元發展的平台、提升組織效能，更鼓勵同仁「跨界」多元學習與發展，致力為員工營造多元發展、有愛無礙的職場。人資部門依據核心專長及每一階段人才培育需求系統性規劃訓練藍圖，提供各職程優質訓練課程，藉由職務輪調展開優質人才培育計畫，並透過在職訓練提升個人技能進行人才轉型，鼓勵員工主動應徵，促進內部人才流通。強調用人唯才，看重態度更甚於年齡，鼓勵年輕出頭的挑戰精神，每位員工晉升機會是絕對公平，打破傳統以男性為主的工作場域。

此外，群創亦積極打造有愛無礙、健康安全的職場環境，協助同仁能兼顧家庭與職場；鼓勵同仁上班之餘培養興趣參與社團，每季舉辦各式活動豐富員工生活及促進身心健康，讓加入群創的每位員工除工作外也能兼顧家庭，達到工作與生活的平衡。為員工營造多元發展、有愛無礙的職場，尊重包容多元族群的員工並一起促進共融成長，成為科技業典範楷模表現。

群創獲亞洲最佳企業雇主獎。圖/群創提供
群創獲亞洲最佳企業雇主獎。圖/群創提供
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