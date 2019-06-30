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郭台銘力邀 默克集團亞洲研發中心落腳台灣

2019-06-30 17:09經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

永齡健康基金會與全球領先的科學與科技公司默克集團（Merck）雙方在台成立H. Spectrum & Merck Innovation Lab，今日舉行開幕式，國民黨初選參選人郭台銘也到場為開幕式站台，並與現場四十組來自全球的生醫新創團隊進行互動、打氣。

今日於世貿一館 《2019 TRANS國際生醫新創論壇》舉辦的開幕式，永齡基金會與德國默克集團（Merck）在台北成立H. Spectrum& Merck Innovation Lab，這是默克繼美國矽谷、以色列以外第3個海外據點。

郭台銘也說明，成功說服默克集團將亞洲研發中心落地台灣，而沒有選擇東京、香港等地，除了看上台灣在半導體與硬體的優勢外，就是我們有很好的人才庫，尤其是醫療環境、醫學院與生醫的學生。最後看上的就是台灣非常好的測試環境與開發能力，台灣開發到測試、臨床可以速度縮短，且台灣還有很好的智慧財產權保護，「這幾點我就說服他」，雖然台灣不是最大的市場，但是默克集團仍將全球第三個研發中心就放在台灣。

郭台銘表示，若他當選總統，在創新科技平台中會特別為健康事業提供專門項目，他參選主要是希望台灣脫離傳統政治人物經營，由懂科技、懂未來產業、懂人工智慧、懂科技製造的人來領導國家。

他進一步表示，台灣生醫、生化是一個很大的測試平台，尤其在亞洲市場，「今天很高興我們四年前埋下了種子，現在已經看到茁壯發芽」。

默克國民黨半導體

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