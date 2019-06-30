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元培攜手華碩雲端 打造C+智慧巷弄長照站

2019-06-30 16:32經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

元培醫事科技大學繼與產業進行締盟，共攜培育臺灣頂尖長照人才後，更進一步強化智慧陽光共學中心C+巷弄長照站，將該站在原有服務下，加入華碩智慧家庭應用生態圈產品與物聯網平台技術，數位樂活串聯健康，建構一個對高齡者友善的智慧空間，翻轉長輩新生活。

元培醫事科技大學與華碩攜手合作，於智慧陽光共學中心C+巷弄長照站的整體空間上，導入華碩Smart Home設備，讓高齡者一進入元培C+巷弄長照站，即可享受科技所帶來的智慧服務，如智慧血壓服務，透過華碩Zenbo的互動，與華碩雲端開發的臉部生物辨識技術，Zenbo會主動在人臉辨識後與量測者打招呼，並於量測後告知血壓測量狀況，並給予適當的衛教提醒，除此之外還會貼心提醒長輩課程時間、用藥、活動時間，有這位聰明的小助手，讓長輩們來C+巷弄長照站參與活動更加愉快與方便。

華碩雲端公司智慧應用事業處總監林樂怡表示，該公司同時在智慧陽光共學中心C+巷弄長照站有中心外空氣品質偵測，在室內有溫度濕度偵測，提供給長者適宜適溫環境等，同時今天特贈送老人們智慧手環，讓老人們了解自己運動、睡眠、心跳及喝水等都可以在智慧手環中了解。

元培醫事科技大學國際長黃曉令表示， C+巷弄長照站除了提供長者優良的校園環境外，最大的特點即是青銀課程的安排，培養年輕學子學習與長輩互動、拉近世代的隔閡，讓樂齡長者感受年輕人的活力，也讓長輩的傳統思維和年輕人的青春創意碰撞出新火花，繼成立後獲得不少高齡長者肯定，本次為給予高齡長者們更加舒適安全的休閒空間，故與華碩集團合作，以華碩雲端的城市級物聯網數據平台(OmniThings)為基底，結合華碩智慧家庭應用產品，打造更友善的C+巷弄長照站務，打造長者友善空間。

華碩雲端的城市級物聯網數據平台(OmniThings)已在台灣市場Beta營運三年，具備PoC/PoS營運實績。

元培智慧陽光共學中心國際長黃曉令（左）與華碩雲端總監林樂怡宣布，共同合作打造城市...
元培智慧陽光共學中心國際長黃曉令（左）與華碩雲端總監林樂怡宣布，共同合作打造城市級智慧應用生態圈。記者李珣瑛／攝影
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元培智慧陽光共學中心以華碩Zenbo機器人，為長輩進行人臉辨識後量血壓。記者李珣...
元培智慧陽光共學中心以華碩Zenbo機器人，為長輩進行人臉辨識後量血壓。記者李珣瑛／攝影
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元培智慧陽光共學中心長輩30日參與與華碩雲端合作智慧服務合影。記者李珣瑛／攝影
元培智慧陽光共學中心長輩30日參與與華碩雲端合作智慧服務合影。記者李珣瑛／攝影
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