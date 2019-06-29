科技新創國家隊赴星國參展 首日獲百萬美元訂單
科技部規畫的台灣科技新創基地TTA（Taiwan Tech Arena）本月27至28日集結28間台灣科技新創，在東南亞最大的新創展Innovfest Unbound設立TTA台灣新創館。開展首日即有團隊獲美金百萬元訂單，且有多間大廠包括Cisco、Shell與TTA館新創洽詢AI、智慧醫療等領域的合作。
科技部表示，新視域科技（NADI System Corp.）開展首日就得到百萬美元訂單。新視域科技主要產品IRIS™利用資料可視化、數據與影像分析建構可有效管理、分析各式設備蒐集回傳資料之系統，每年可幫企業省去大量管理成本費用。
帶隊的科技部副司長涂君怡表示，這是科技部第二次帶領新創團隊在新加坡組成國家館。新加坡政府大力推動智慧國家，今年新創團隊聚焦AI、IoT、iHealth、軟體和精密製造等領域，科技部與新加坡夥伴NUS聯手，一起帶領台灣科技新創團隊走向國際。
NUS Enterprise代表陳正見表示，新加坡政府近年來積極扶植新加坡新創企業走向國際、槓桿全球新創投資與產業導師及科技夥伴，幫助新加坡新創團隊角逐國際市場。這次透過與TTA合作，有助於橋接新加坡新創圈與台灣的連結。
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