科技新創國家隊赴星國參展 首日獲百萬美元訂單

2019-06-29 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科技部規畫的台灣科技新創基地TTA（Taiwan Tech Arena）本月27至28日集結28間台灣科技新創，在東南亞最大的新創展Innovfest Unbound設立TTA台灣新創館。開展首日即有團隊獲美金百萬元訂單，且有多間大廠包括Cisco、Shell與TTA館新創洽詢AI、智慧醫療等領域的合作。

科技部表示，新視域科技（NADI System Corp.）開展首日就得到百萬美元訂單。新視域科技主要產品IRIS™利用資料可視化、數據與影像分析建構可有效管理、分析各式設備蒐集回傳資料之系統，每年可幫企業省去大量管理成本費用。

帶隊的科技部副司長涂君怡表示，這是科技部第二次帶領新創團隊在新加坡組成國家館。新加坡政府大力推動智慧國家，今年新創團隊聚焦AI、IoT、iHealth、軟體和精密製造等領域，科技部與新加坡夥伴NUS聯手，一起帶領台灣科技新創團隊走向國際。