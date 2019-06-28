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科技部通過科學園區5家投資案 金額逾5億

2019-06-28 20:39中央社 台北28日電

科技部科學園區審議會今天通過5家投資案，投資總額新台幣5億餘元，包括精密機械產業的托納斯公司、光電產業的世大光電及生物技術產業的師沛恩、創甡生物，和三福氣體公司。

科技部晚間發布新聞稿指出，今天除通過5家投資案，另有7件廢止案、2件增加產品及營業項目案，8件增資案，合計增資26.3億元。

科技部指出，台灣托納斯科技有限公司設立於中部科學園區的后里園區，投資金額為1億元，主要研發製造走心式車床與多軸車床、走心式車床的主軸與電動導套。產品主要應用在鐘錶、電子、機械、汽車、牙科及骨科等直徑不超過42mm且精度要求高的小型零件。

科技部指出，目前在台灣的走心式車床以日系品牌為大宗，大多在海外生產製造，維修零件價格與售服效率普遍存在一定限制。台灣托納斯公司引進母公司瑞士商130多年走心式車床技術，如今已在台灣深耕發展，建立生產製造團隊，並結合台灣工具機製造業發展的優勢，提供高科技、高品質的產品行銷全世界。

科技部說，設立於新竹科學園區宜蘭園區的世大光電有限公司投資金額0.62億元，主要研發可更換式光學鏡頭及光學類鏡頭。產品規格適用於各大相機廠如Sony、Fujifilm、Panasonic等，並提供各種規格需求的鏡頭開發，掌握鏡頭全部研發設計及包含近80%的製程能力，擁有15項關鍵技術的專利，品質與價格具國際競爭力。

科技部指出，目前可更換鏡頭大都以德、日系統為主，台灣廠商長期都是幫日本品牌代工，台灣並無自己的品牌。世大光電於2016年自創品牌Kamlan，期望將光學鏡頭從代工走向自主品牌，提升國內相機光學鏡頭技術水準，讓Made in Taiwan打入國際市場。

師沛恩生技股份有限公司設立於新竹科學園區宜蘭園區，投資金額1451.2萬元，主要投入組織培養中草藥原料研發與提供應用整合服務。為全球唯一透過品質管理技術及規模化培育台灣在地特色草藥，運用西藥邏輯思維模式，以科學數據佐證，提高中草藥附加價值，帶動生技產業鏈。

三福氣體股份有限公司竹科分公司投資金額3億元，主要生產99.9999%電子級高純度工業氣體氮氣。將以現場供氣站方式供應園區事業友達光電公司，並設於龍潭科學園區友達光電龍科廠內，提供產品使用、應用技術協助及供應設施的施工、安裝與測試。

此外，創甡生物股份有限公司設立於南部科學園區高雄園區，投資金額2650萬元，產品萃取自魚類的膠原蛋白，利用公司獨自研發的低溫萃取技術，使產品無色無味，並同時具有完整膠原蛋白構造，可形成3D完整骨架，作為傷口敷料及化妝品原料。

科技部說，未來將與成大再生中心及成大醫院皮膚科、整型外科合作開發醫療敷料，並與成大衍生的其他公司共組產業策略聯盟，共同開拓市場。

光學鏡頭科技部光電
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