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貿協董事長黃志芳率台灣大廠 赴聖彼得堡拚商機

2019-06-28 18:53聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

為與俄羅斯重量級企業高層對接，外貿協會董事長黃志芳率領國內高科技廠商，包含華碩、技嘉、研華、威強電、杰納絲及保生生醫等，繼莫斯科行程之後，接續參訪俄羅斯商業重鎮聖彼得堡重要企業集團及新創業者。

貿協表示，本次拜會的4間指標型企業，包括俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS Distribution、曾與臺灣專案合作的無人機公司Geoscan、俄羅斯最大生技醫療公司BIOCAD，以及新創園區Ingria。期待讓台俄企業雙方高層直接會談，促成合作商機。

OCS係俄羅斯最大ICT通路、營業額超過20億美元，目前在俄羅斯有超過7200家公司與OCS合作。該公司主要代理產品包括個人電腦、伺服器、儲存設備、電信和網絡設備及其他的消費電子產品。包括長期代理華碩、技嘉等我國業者產品，深知台灣業者實力，也是我國IT業者值得合作的夥伴。

Geoscan成立於2011年，是俄羅斯最大的無人機（UAV）製造商，也是攝影測量數據處理和三維數據視覺化（3D modeling）軟體的開發商。該公司特色除硬體產品外，對資料應用、軟體設計提供整體解決方案，對產品所需之主、被動元件有相當嚴謹的品質要求，與我國業者深具合作空間。

Biocad曾被評選為俄羅斯成長最快速的高科技公司，在2017年已成為腫瘤藥物市場的龍頭，已在50多個國家註冊其產品，並出口至東南亞、拉丁美洲及印度等14個國家。

貿協表示，「生技醫藥產業」是我國力推的「五加二產業創新計畫」中重要的產業之一，將會是台灣下一個世代最關鍵的競爭力來源。我國在新藥開發的創新技術，頗有獨到之處；另在醫療器材方面，台灣業者亦能與俄羅斯生技業者充分配合，共同開發市場。

貿協董事長黃志芳(左三)率團至聖彼得堡參觀俄羅斯最大生技醫療公司Biocad生產...
貿協董事長黃志芳(左三)率團至聖彼得堡參觀俄羅斯最大生技醫療公司Biocad生產線。圖／貿協提供
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貿協董事長黃志芳(前排右三)率團至聖彼得堡造訪俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS公...
貿協董事長黃志芳(前排右三)率團至聖彼得堡造訪俄羅斯最大資通訊產品進口商OCS公司。圖／貿協提供
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俄羅斯生技無人機
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