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國研院長照結合AI論壇 智慧照護機器人討論度高

2019-06-28 18:19中央社 台北28日電

人口老化使得長照議題越來越受重視，國研院人工智慧產學研聯盟結合成大、中山舉辦長照趨勢論壇，智慧照護及智慧機器人受到關注，可望帶動南台灣智慧長照發展趨勢。

國家實驗研究院轄下人工智慧產學研聯盟受南部科學園區管理局委託，執行「台灣AI創新合作計畫」，攜手科技部人工智慧生技醫療創新研究中心、科技部全幅健康照護子中心、成功大學國際產學聯盟及中山大學全球產學營運及推廣處等單位，今天下午在台南成大會館共同舉辦「長照藍圖與醫療應用趨勢論壇暨技術交流展」。

國研院透過新聞稿指出，論壇以智慧照護及智慧機器人作為討論主軸，特別邀請分別來自學術界、產業界及醫界的6位講者前來分享，討論人工智慧技術如何應用在照護領域，而智慧機器人的發展又可以為長照帶來什麼樣的幫助。

現場也規劃展示區，展出逾十個攤位，邀請全台相關技術廠商及專家學者設攤展示研發技術與成品，甚至有來自以色列的高科技產品前來展出。透過各個展示攤位的詳細解說與體驗互動，讓與會者更加認識人工智慧技術的發展與應用情形，場面熱鬧非凡，討論度相當高。

南科管理局長林威呈表示，人口老化使得長照議題越來越受到重視，人工智慧是當今科技發展趨勢，南管局設立南部智慧生醫產業聚落已長達十餘年，再加上近年來設置的AI-ROBOT自造基地，相信未來定能協助產業界發展智慧照護相關產品。

成功大學研究發展處研發長謝孫源指出，在AI浪潮席捲之下，智慧機器人的開發已越來越多元化，也逐漸廣泛應用於實質場域，無論是醫療支援、居家照護、生活陪伴等，皆提供了相當大的協助。成大結合校內研發單位與成大醫院的應用場域，已有許多傑出的AI研發能量，盼透過與各單位相互鏈結，發揮加倍效應。

科技部人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年表示，智慧照護為AI生醫中心推廣重點領域之一，隨著全球長照需求日益增加，科技部等政府相關部門已持續投入資源，支持學研計畫，期盼更多優質的研發成果能夠超越國際水準並實質落地，為產業發展及人民需求帶來更多幫助。

長照人工智慧成大醫院
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