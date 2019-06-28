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TIPS（AA級）進階課程：從基礎「智財管理」晉升為「智財經營」

2019-06-28 16:41文／ TIPS工作小組

不只是「智財管理」，「智財經營」讓企業深化智財運用

中美貿易戰持續延燒，智慧財產權（後稱智財）成關鍵並掀起全球貿易保護戰，智財不僅是美國的未來，也是全球企業經營無不重視之管理標的之一。經濟部工業局長期委託財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心，執行「強化企業智慧財產經營管理計畫」（TIPS計畫）人才培訓課程，延續四、五月份基礎課程，六月份進階課程─TIPS（AA級）「智財經營」提供並引導執行TIPS多年之企業朝向AA級驗證邁進，由基礎的智財管理制度建置，進一步發展智財經營與企業發展緊密連結。

透過課程互動發現，學員樂於交流與分享公司本身之執行與作法。各產業或企業規模有不同...
透過課程互動發現，學員樂於交流與分享公司本身之執行與作法。各產業或企業規模有不同之作法與推行模式，也是TIPS智財管理制度協助企業落實智財經營所強調的要點。 圖／TIPS工作小組 提供
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透過四大構面有效協助企業提昇智財經營力

依循企業經營涉及之層面，從管理者之企業經營政策或策略規劃、經費人力等資源之投入、至實際執行與組織內外部之循環互動等，由上到下分為四大構面，包括「構面一：智財政策／策略形成」、「構面二：資源投入」、「構面三：策略執行」、以及「構面四：外部因應」，從規劃到執行的各階段皆須考量智財、研發、營運相關議題。

透過課程互動發現，第二構面「建置智財相關知識管理，彙整並主動分享予相關部門」等；第三構面「針對重要研發專案人員之保密要求」、「營業秘密清單之盤點與更新」等議題上，學員樂於交流與分享公司本身之執行與作法。在不同的外部環境或內部資源等條件下，各產業或企業規模有不同之作法與推行模式，也是TIPS智財管理制度協助企業落實智財經營所強調的要點。

AA級課程使用資策會科法所設計開發的「營業秘密保護管理系列 風險評估篇」，有效...
AA級課程使用資策會科法所設計開發的「營業秘密保護管理系列 風險評估篇」，有效協助廠商評估營業秘密管理標的風險。 圖／TIPS工作小組 提供
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取得TIPS驗證登錄使企業智財經營有品質

在本次課程中透過講師講解、跨產業別之企業經驗分享、小組討論、教具演練等方式，讓學員從趣味競賽、腦力激盪發想中知悉智財經營四大構面之詳細實務作法，也確實使學員們了解在企業既有智財管理基礎下，還有哪些進階之智財深化運用是可以協助企業進行智財經營轉型的，而如何確保企業管理經營之有效性則是下一個問題，TIPS計畫提供智財管理分級驗證服務，透過第三方智財管理專家至企業進行實地稽核，將可有效協助企業確保智財經營之落實與持續改善，通過TIPS驗證之企業亦可取得工業局認證之標章，以彰顯企業智財管理經營之品質！

在本次課程中透過講師講解、跨產業別之企業經驗分享、小組討論、教具演練等方式，讓學...
在本次課程中透過講師講解、跨產業別之企業經驗分享、小組討論、教具演練等方式，讓學員從趣味競賽、腦力激盪發想中知悉智財經營四大構面之詳細實務作法。 圖／TIPS工作小組 提供
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TIPS網站：https://www.tips.org.tw/default.asp (課程與驗證最新消息請參「活動報導」)

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