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台積電菜鳥碩士工程師年薪32個月 羨煞同業

2019-06-28 12:34經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

台積電去年企業社會責任報告書出爐，薪資福利羨煞同業。聯合報系資料照
台積電去年企業社會責任報告書出爐，薪資福利羨煞同業。聯合報系資料照
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台積電（2330）107年企業社會責任報告書出爐，薪資福利羨煞同業，新進碩士畢業工程師全年整體薪酬約為32個月本薪，台灣廠區整體薪酬位在業界前10%水準，全球員工總體薪酬不含退休金及福利的中位數約為158萬元，總裁魏哲家與中位數員工總體薪酬比約為149：1，約達2.35億元。

台積電薪資福利佳，向來是6月畢業校園學子首選幸福企業，最新出爐企業社會責任報告書揭示吸引人才重要原因。去年總共啟用2,323位新進員工，79.7%為30歲以下的年輕世代族群。

新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，除了12個月本薪、二個月年終獎金，還加上約18個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為32個月的本薪；直接員工平均整體薪酬則約為27個月的本薪，每月平均收入為台灣基本工資三倍。

調薪幅度也相當「阿莎力」，在去年4月對台灣地區調薪幅度約為3~5%、中國大陸地區約為9~10%、其餘地區約為3~5%。

員工薪資福利費用包括：本薪、津貼、員工現金獎金與酬勞、退休金及其它福利，總額達 1,082.145億元，年度人均薪資福利金額為222萬元。

去年員工總數為48,752人，在所有主管與專業人員中，擁有碩士以上學歷之員工佔八成以上；員工新生兒人數達2,682人，占台灣新生兒數比例持續攀高，達1.5%，顯示出優質薪資及福利制度讓員工願意留在台積電成家生子，也由於企業福利好，去年離職率僅4.5%，低於台積電內部訂定5~10%健康離職率。

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