鴻海再啟併購！瑞祺電斥4.05億元取得澔楷科技40%股權

2019-06-27 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



鴻海集團旗下工業電腦廠樺漢 （6414） 旗下瑞祺電（6416）今（27）日晚間公告，將斥資4.05億元，取得澔楷科技40% 股權。澔楷科技專注於VoIP相關領域硬體設計與平台軟體整合，目前已有多款SBC（單板電腦）產品獲得客戶採用。

瑞祺電公告指出，此次取得澔楷科技540萬股，每股取得金額75元，總交易金額4.05億元，預計將於7月底全數支付，瑞祺電表示，此次投資目的，主要是因應策略投資發展需要。

根據澔楷科技官網資料顯示，成立於2011年，公司同樣位在中和，資本額1.35億元，員工約為75人。為從事電信、網絡和計算設備的設計和製造，主要產品應用涵蓋通訊服務器、網路設備、SDN/NFV，以及 IoT 的霧計算等，同時也提供 uCPE、會談邊界控制器等解決方案。

瑞祺電總經理洪德富日前表示，目前沒有受到美中貿易戰的影響，但IT業正面臨網路架構轉型，影響傳統網安產品業績，至於新應用 SD-WAN 雖然快速成長，但目前還無法顯著貢獻營運表現，第2季「還需要努力」。不過他也透露，下半年將透過併購，跨入利基型網通產品應用，將成為營運新動能。

樺漢科技也將於明日舉辦股東會，將對下半年景氣與目標發表看法。同時樺漢明日股東會將進行董監改選。

樺漢日前表示，董事會通過新聘3位董事，分別為鴻海精密工業公司採購長褚承慶 、富士康工業互聯網公司（Fii）物聯網事業處副總經理鄧嘉麟及獨立董事王健民。

褚承慶現為鴻海精密工業公司採購長，樺漢表示，褚承慶督導鴻海公司年度採購金額高達1,500 億美元，折合新台幣4.5 兆，相信褚承慶加入樺漢董事會，透過鴻海集團之全球資源平台，將對樺漢強化供應錬管理競爭力深具助益。

此外，鄧嘉麟現為富士康工業互聯網公司(Fii)物聯網事業處副總經理，其自 2004 年加入富士康集團，鄧嘉麟加入樺漢董事會，將有助於深化樺漢與 Fii 之合作關係，共同致力於尋找雙方合作機會，例如共同發掘新種互聯網業務契機等。

王健民現為深圳數位科技公司執行長及蘇州冠晶半導體公司顧問，王健民在高科技產業行銷及銷售經驗有超過20 年的經驗，樺漢深信未來將有助於樺漢公司擬訂拓展大中華市場之行銷策略。

樺漢表示，董事會總席次仍維持7席，包括3席獨立董事，除前揭3席新任董事外，連同原任董事朱復銓、樓朝宗、方文昌及蘇裕惠等4席共7席，將提報6月28日股東會董事候選人名單選任之。